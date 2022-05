Le TFC champion de Ligue 2 : le programme des célébrations au Capitole

Quelle ferveur ! Les joueurs du Toulouse Football Club ont soulevé ce samedi 7 mais leur 4ème titre de champions de seconde division de leur histoire après leur victoire face à Nîmes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après un nouvel envahissement de terrain dans la joie, les supporters toulousains en liesse ont célébré leurs héros. Ce dimanche matin, la ville de Toulouse fête elle aussi ses champions : des fanions "Bravo le TFC" ont été installés dans le centre notamment sur les allées Jean Jaurès.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rendez-vous à 17h place du Capitole

Si la nuit a été belle à Toulouse, le TFC donne rendez-vous à ses supporters "pour célébrer pour la première fois" le titre sur la place du Capitole à 17h . Une marée violette pourrait envahir la place, il va donc falloir ses dispositions et ne pas arriver au dernier moment.

La station Tisséo du Capitole est fermée dès 13h. Les stations Esquirol (Ligne A) et Jean-Jaurès (Ligne A et B) restent ouvertes et accessibles

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Du côté des clubs de supporters, rendez-vous est donné à 16h à Saint-Pierre pour une sorte de pré-célébration avec les célèbres bars de la place festive du centre-ville de Toulouse. Une grande marche direction le capitole sera ensuite organisée.