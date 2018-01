Toulouse, France

Dans le derby d'Occitanie, le TFC est allé perdre sur le terrain de Montpellier 2-1, en encaissant un but à la 94e minute du pied gauche de Giovanni Sio.

Dès la première minute ce sont les Montpelliérains qui ont posé le pied sur le ballon, mettant en difficulté le TFC avec leurs pistons des deux côtés du terrain, à savoir Jérôme Roussillon et Ruben Aguilar. Malgré une pression importantes des joueurs héraultais, se sont bel et bien les toulousains qui ont ouvert la marque. Aux 35 mètres, Giannelli Imbula surprenait tout le monde avec une frappe extraordinaire, plein axe (0-1, 30e). Légèrement avancé, le gardien héraultais était battu par ce ballon qui mourrait dans le petit filet gauche. Mais quelques minutes plus tard Gradel commettait une faute à l'entrée de la surface de réparation. Un tacle, les deux pieds en avant, jugé dangereux par l'arbitre qui a sorti le carton rouge pour l'ivoirien. Dans la foulée (42e) Sambia va transformer ce coup franc, dévié par Yaya Sanogo qui trompe Alban Lafont. Une double peine pour Toulouse avant de rentrer aux vestiaires (1-1, 45e).

Au retour des vestiaires

De retour sur la pelouse, le TFC se montrait dangereux par l’intermédiaire de Yaya Sanogo qui plongeait dans le dos de la défense montpelliéraine et perdait son face à face avec Lecomte (49e). Le jeu était équilibré entre les deux équipes et le combat annoncé âpre au milieu de terrain. Les duels se faisaient plus durs, les chocs laissaient des traces et les fautes hachaient le jeu. Malgré leur infériorité numérique, les Violets menaient la vie dure aux Montpelliérains et continuaient à se projeter dès qu’ils en avaient l’occasion. Magnifiquement lancé, Delort évitait la sortie de Lecomte d’un joli lob qui allait s’échouer sur le poteau gauche (78e). Encore une fois la chance n'était pas du côté toulousain. Il a fallu attendre les toutes dernières secondes de la rencontre pour que Montpellier surprenne les Violets. Avec cette nouvelle défaite en déplacement, les Toulousains restent scotchés au fond du classement de Ligue 1 à la 19e et avant dernière place.

Les réactions de Pascal Dupraz

Sur le résultat : "C'est impensable qu'on perde ce match. Même en infériorité numérique on a bien joué, Montpellier de son coté a eu une possession de balle stérile. On doit aussi s'en prendre à nous. Pour une fois on ne défend pas très bien et puis on a surtout les occasions pour enfoncer le clou. Néanmoins, j'ai vu de belles choses. Malheureusement il y a un besoin urgent de point et force est de constater qu'on n'en pas pas".

Pascal Dupraz qui a demandé à ses joueurs de ne pas réagir après cette défaite. "J'aimerais m'exprimer librement mais je ne vais pas le faire à chaud parce que c'est contre productif. Ça tourne ensuite à l'acharnement et c'est pour cette raison que j'ai demandé aux joueurs de rester silencieux ce soir. Parce que je les sens énervés dans les vestiaires que je crains qu'ils disent des bêtises. Bien sûr j'assume ma part de responsabilités en tant que coach de cette équipe mais il y des faits que je ne peux pas maîtriser... Mais le fait que les joueurs soient énervés c'est aussi le signe qu'ils sont concernés".

Les résultats de cette 22ème journée de Ligue 1

Le classement