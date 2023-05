Le Toulouse FC annonce le départ de quatre joueurs emblématiques

On peut appeler ça une saignée, du côté du Toulouse Football Club. Le TFC annonce lui-même sur les réseaux sociaux, ce vendredi après-midi, que quatre joueurs quittent le club à la fin de la saison. Et il ne s'agit pas de n'importe qui.

Dans la matinée, France Bleu Occitanie vous révélait déjà le départ du gardien de but Maxime Dupé . Brecht Dejaegere va aussi suivre ! Le capitaine qui a brandi la Coupe de France et place du Capitole ne portera plus les couleurs de Toulouse la saison prochaine.

Et ce n'est pas tout ! Branco Van den Boomen fait aussi ses valises, ainsi que Stijn Spierings.

Le TFC annonce qu'un hommage leur sera rendu au Stadium, samedi soir, après le match de championnat contre Auxerre.