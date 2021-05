Le TFC contraint à l'exploit dimanche après la défaite à la maison face à Nantes (1-2)

Le TFC n'a désormais plus le choix. Après la défaite logique (1-2) face à Nantes ce jeudi au Stadium, les Toulousains sont maintenant contraints à l'exploit pour le match retour à la Beaujoire. Les Violets doivent gagner pour encore croire à la Ligue 1.

La pilule est dure à avaler pour les Toulousains, mais elle est logique au vu du match. Le TFC a souffert face à Nantes pour un test grandeur nature face à une équipe de Ligue 1 (défaite 1-2) au Stadium.

Sans idées, parfois apathiques en défense, les hommes de Patrice Garande ont cédé sur deux buts dans la première demi-heure de jeu signés Ludovic Blas et Randal Kolo Muani. Deiver Machado avait bien répondu sur une frappe de jeu et égalisé vers la 25ème, mais les Nantais ont inscrit le deuxième but quelques minutes derrière.

Une défense aux abois

Sans idées, très souvent en difficulté en défense, les Toulousains ont rectifié le tir en seconde période, reprenant après la pause avec de meilleurs intentions. Mais excepté quelques escarmouches et un tir de Manu Koné qui frôle le poteau d'Alban Lafont dans le dernier quart d'heure de jeu, pas grand chose à se mettre sous la dent.

Il faudra donc rendre une bien meilleure copie ce dimanche à la Beaujoire pour encore croire à la Ligue 1. Pour Nantes, 18e du dernier championnat de l'élite, le résultat de ce soir est au contraire une très belle opération qui met le club dans les meilleurs dispositions avant le match retour.

Contraints à l'exploit

Le TFC est donc maintenant contraint à l'exploit pour le match retour et doit gagner pour gagner son ticket dans l'élite. Ce sera ce dimanche 30 mai à la Beaujoire, à suivre dès 17h30 sur France Bleu Occitanie pour l'avant-match.