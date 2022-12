Le TFC défend son joueur Zakaria Aboukhlal, accusé par un média arabophone de prosélytisme

Le TFC monte au créneau pour défendre Zakaria Aboukhlal. L'attaquant a joué (et marqué) avec le Maroc durant le mondial de foot, et un média l'accuse d'apologie du salafisme et de prosélytisme durant cette coupe du monde.

Zakaria Aboukhlal est le seul joueur du TFC à avoir joué le mondial. Il était dans l'équipe du Maroc. Un site arabophone assure qu'il a fait l'apologie du salafisme auprès de ses coéquipiers. © Maxppp - Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance / SvenSimon/Newscom Il a eu son moment de gloire pendant la coupe du monde au Qatar, et se retrouve sous le feu d'une polémique. Zakaria Aboukhlal est accusé par un média arabophone de prosélytisme et d'apologie du salafisme dans les vestiaires de ce mondial. ⓘ Publicité À lire aussi Ces joueurs du TFC qui ont brillé en Coupe du Monde Le TFC prêt à une action en justice ? La fédération royale marcocaine de football a dégainé la première avec un communiqué pour défendre Zakaria Aboukhlal, qui avait marqué le but de la victoire face à la Belgique lors des matchs de poule. Elle a démenti les accusations, indiquant que le footballeur avait eu "un comportement exemplaire". Ce dimanche, jour de Noël, c'est le TFC qui a officiellement pris la défense de Zakaria Aboukhlal. Le club "condamne les accusations", assure "son soutien et sa confiance", et "se réserve le droit d'user de toutes les voies de recours qui soient pour défendre l'image et l'intégrité" du joueur. Une action en justice (pour diffamation par exemple) pourrait-elle se profiler ? Le TFC reprend en tout cas la ligue 1 après un mois et demi d'arrêt. Les Violets jouent à Marseille , dans un Vélodrome plein à craquer ce jeudi. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie, dès 20h30. loading À lire aussi Ligue 1 : le TFC de retour à la compétition cette semaine, l'enfer du Vélodrome jeudi