Le TFC en finale de Coupe de France, explosion de joie à Toulouse

C'est une première depuis 1957 ! Le Téfécé va en finale de la Coupe de France, contre Nantes. Les Violets ont battu le FC Annecy ce jeudi soir : 2-1, au terme d'un match très difficile. Mais l'important c'est le résultat pour les supporters. Ils étaient 760 dans les tribunes du Parc des Sports d'Annecy, et forcément beaucoup plus nombreux dans les bars toulousains. 18 en tout diffusaient la rencontre : quatre rien que sur la place Saint-Pierre, tous plein à craquer.

ⓘ Publicité

A la libération, le coup de sifflet final, la place Saint-Pierre s'est embrasée. Fumigènes violets, feu d'artifice au dessus de la Garonne et explosion de joie.

Toulouse, une ville de foot

Il s'en est fallu de peu, mais tout ce qui compte maintenant c'est de ramener la coupe à la maison pour Mathieu, "malgré un match catastrophique, on sort le résultat qu'il faut", se réjouit-il. "J'étais plus stressé que pour le bac", commente de son côté Edgar. "C'était très long, confirme Léo, avec un but chanceux à la fin et un but refusé pour Annecy."

La place Saint-Pierre était remplie de jeunes. Une génération de fans du Téf, qui n'a bien sûr pas connu le premier (et le seul pour l'instant) sacre du Téfécé et qui veut maintenant sa Coupe de France, à l'image de Rémy : "J'ai 22 ans, en 2009 c'était la désillusion (demi-finale perdue face à Guingamp) et là c'est incroyable. Depuis 2 ou 3 ans, Toulouse redevient une ville de foot, c'est trop bien."

Le bar Chez Tonton a fait le plein © Radio France - Shannon Marini

Les supporters ont fêté la victoire © Radio France - Shannon Marini