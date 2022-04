Le TFC officiellement en Ligue 1 lundi s'il bat Niort

Le TFC sera en Ligue 1 dès lundi soir s'il s'impose contre les Chamois Niortais. Les concurrents ont laissé des plumes ce weekend;

Auxerre freiné à Caen

Vendredi, le Paris FC a été battu à Bastia et ne pourra plus rattraper Toulouse. Ce samedi, Caen a accroché l'AJ Auxerrre (1-1). Voilà qui ouvre la voie au TFC. Si le TFC prend un point, il sera "officieusement" en L1 avec neuf points d'avance à trois journées de la fin mais avec une différence de but largement favorable. Une victoire et ce sera officiel.

Enfin, le titre de champion de France de Ligue 2 pourrait être acquis par les Violets à Rodez le 2 mai prochain. Ajaccio ayant été freiné à Valenciennes ce weekend.

Antenne spéciale lundi soir

France Bleu Occitanie vous proposera une soirée exceptionnelle ce lundi soir au Stadium de 18h30 à 23h pour vivre ce match de la montée avec de nombreux invités.