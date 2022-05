Le TFC en Ligue 1, le président invité exceptionnel : "on souhaite plus d'arrivées de joueurs que de départs"

l a la voix cassée et les yeux fatigués. Il faut dire qu'il a tout donné le Président pour suivre la fougue de ses jeunes joueurs deux soirées d'affilée. Celle de samedi, après la victoire contre Nîmes (2-1) et le sacre officiel de champion de France de Ligue 2. Celle aussi de dimanche, après la cérémonie au Capitole, acclamés par les supporters massés face à l'hôtel de ville. Damien Comolli, président d'un des 20 clubs de Ligue 1 la saison prochaine, était l'invité exceptionnel de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie.

à lire aussi EN IMAGES - Sacre du TFC : des milliers de supporters rassemblés place du Capitole à Toulouse

Vous avez repris vos esprits après ce week-end de folie ?

Pas tout à fait, c'est un peu difficile ! Les journées sont extrêmement intenses et les nuits très courtes, c'est l'accumulation. Il va falloir redescendre sur Terre car on a toujours un match à gagner dans quelques jours, c'est la réalité du sport de haut niveau. Mais ça reste un sentiment exceptionnel.

Vous jouez à Ajaccio samedi. Il n'a plus beaucoup d'importance sportivement celui-là....

Ce match a plus d'importance pour nos adversaires que pour nous c'est vrai. Mais c'est un match que l'on doit gagner, comme tous les autres. En deux saisons, on a gagné 57 matches c'est une performance incroyable.

On se sent privilégiés d'avoir ces supporters là !

Le grand retour des supporters, l'amour retrouvé, c'était l'un de vos objectifs ?

Oui dès qu'on est arrivé, quand on a racheté le club, on avait repris la métaphore de l'île du Ramier dont les ponts avaient été détruits pour symboliser l'absence de relations entre le club et sa communauté, le club et sa ville. Avec le Covid, on a été freinés même si on a vu des choses. Et cette saison, ça a été extraordinaire, l'équipe a nourri les supporters et inversement. Il y a une une belle symbiose.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vous avez jouer à guichets fermés contre le Paris FC, 28.000 spectateurs encore samedi contre Nîmes. C'est grâce au gros travail de communication que vous y êtes parvenu ?

Oui, il fallait se reconnecter avec la Ville, on a essayé des trucs différents, des trucs cools en sortant de ce que faisaient les autres clubs. On a beaucoup travaillé mais le mérite revient à nos supporters. Ce sont eux qui ont fait les déplacements à l'autre bout de la France. On se sent privilégiés.

Est-ce vrai que dès la première journée de la saison l'été dernier, vous avez promis d'être champion de France ?

Oui, 100% vrai. Dès que la saison a repris, autour du 23-24 juin dernier, j'ai réuni le staff technique et les joueurs, avec une diapo. Et dans la dernière "slide" sur nos ambitions, j'ai mis le trophée de champion de Ligue 2, je leur ai dit "on est là pour ça, on n'acceptera rien d'autre que la première place". Les joueurs ont complétement adhéré a ça et ça a marché ! Officiellement, on disait qu'on voulait monter et finir dans les deux premiers mais entre nous, on n'a jamais envisagé de deuxième place.

C'est votre premier titre en tant que dirigeant, c'est votre premier titre. C'était un rêve ?

En tant que président oui c'est mon premier titre mais en tant que dirigeant (ndlr directeur sportif) j'en ai gagnés à Liverpool et Tottenham. Ce matin en venant, je marchais sur les allées Jean-Jaurès et je voyais tous ces panneaux "bravo le TFC" en violet, j'avais énormément de fierté et je me dis qu'on a fait un sacré chemin. Dans le foot de haut niveau, on pense souvent qu'au match d'après, pas vraiment à la fin. Mon rêve, c'était de voir le Stadium plein, c'est ce qu'on a fait contre le Paris FC, 24.000 contre Niort, presque guichets fermés samedi contre Nîmes et 18.000 personnes qui ont fait la fête hier avec nous. Franchement, je eux rendre hommage à notre communauté, nos supporters. On m'avait dit qu'il n'y avait pas de passion à Toulouse. Je connais des gens qui viennent de Béziers pour voir le TFC.

Avez-vous reçu des messages d'autre dirigeants de foot contents de revoir Toulouse en Ligue 1 ?

Oui, du président du PSG Nasser el-Khelaïfi, de M. Petrov le président de Monaco, du président de Ligue. Ce qui me touche le plus, ce sont les messages des présidents des clubs sportifs toulousains, on a un groupe Whatsapp commun. Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, qui m'a appelé juste après notre match samedi, il m'a rappelé hier matin pour nous féliciter. Eux, ce qu'ils ont fait samedi à Dublin aussi, c'est extraordinaire.

On va garder des prix de places en tribune très abordable en Ligue 1

Les prix des places l'an prochain en Ligue 1 vont-ils augmenter ?

Les places vont légèrement augmenter, mais on veut garder un stade populaire. Il y aura des places chères pour ceux qui cherchent une prestation, et des places à des prix très raisonnables car ion veut garder des tribunes populaires, qui vivent. C'est une des leçons retenues cette année, on a de nouveaux supporters, on a développé une communauté qu'on n'avait pas avant. On 'la vu face au Paris FC, un public plus féminin et énormément d'enfants. On aura donc des tribunes très abordables financièrement.

Vous nous confirmez que Philippe Montanier sera l'entraîneur des Violets en Ligue 1 ?

Oui je suis même surpris qu'on me pose la question, dans notre esprit il n'y avait pas d'autre alternative. Cela fait plusieurs mois qu'on travaille sur al programmation de la saison prochaine et de la préparation.

Le coach Philippe Montanier et le précieux trophée. © Radio France - Thomas Vinclair

À propos des joueurs, l'objectif est-il de garder toutes les pépites que vous avez trouvées ?

Le but c'est toujours de conserver les joueurs qui nous font performer c'este évidence. Le problème, c'est que nous en sommes pas les seuls à décider. Les joueurs ont aussi leurs mots à dire. Ils sont très sollicités, on le sait, nous avons refusé de prendre les appels pour recevoir les offres. Et les joueurs ont placé l'intérêt collectif au-dessus de l'individuel, ils ne parlaient pas de leur futur pour se concentrer sur la montée. Je ne sais pas combien de joueurs vont partir, le moins possible. Ce qui m'intéresse c'est combien de joueurs vont arriver. On suit depuis un mois, une short list de joueurs qui sont nos priorités. Il y aura une vague avant le 30 juin, puis une deuxième dans l'été.

Branco Van Den Boomen dit qu'il y a une chance sur deux pour qu'il reste. C'est l'argent qui décide ?

C'est le joueur qui décide. Cela peut peut être l'argent ou l'aspect sportif, si un grand club européen les sollicite. On reste réaliste sur le fait qu'on est un club qui arrive de Ligue 2 qui aura des moyens inférieurs aux autres clubs de Ligue 1.

Je suis persuadé qu'on sera compétitif l'an prochain

Le budget sera tenable l'an prochain ou vous cherchez de l'argent ?

Absolument tenable, on a le budget pour faire les investissements pur avoir une équipe compétitive en ligue 1. On n'a pas besoin d'argent de l'actionnaire, ou de cash externe. On n'a pas besoin d'argent, on en gagne, on a nos propres ressources grâce au travail fait sur la billetterie, sur le sponsoring. Tour ce qu'on gagne est réinvesti dans l'équipe.

Quels sont vos objectifs en Ligue 1 ? Top 6/Top 8 c'est ce que vous aviez dit ?

Oui à terme, même si l'année prochaine on sera sur des objectifs de plus court terme. Il va y avoir quatre descentes l'an prochain, quatre clubs de Ligue 1 vont descendre en Ligue 2, on a un désavantage compétitif financier énorme par rapport aux clubs qui sont déjà en L1 cette année puisque les fonds versés seront répartis de telle manière qu'on va toucher deux fois moins que les autres clubs. Mais je suis persuadé qu'on peut être compétitif. Le but de la saison prochaine, c'est arriver le plus haut possible, sans se fixer de limite. il faut juste qu'on arrive à trouver quatre clubs qui finiront derrière nous. Et ensuite, continuer à grandir et se stabiliser dans le haut de la Ligue 1.

Et vous, vous vous voyez rester longtemps à Toulouse ?

Je n'y ai pas réfléchi. Chaque fois que je vais dans un club, j'ai toujours une perspective à cinq ans et une autre à dix ans. Et en tant que président, vous vous projetez encore plus que comme directeur sportif. Je ne pense pas à mon avenir. Pour moi, c'est une évidence que je continue ici. Avec Red Bird, on parle des évolutions à cinq et dix ans comme les investissements dans le Stadium, le centre d'entraînement, etc. En moyenne, le fond Red Bird reste 12 ans dans une société, on a le temps de voir venir".