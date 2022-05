Le TFC en Ligue 1 : Rouault, Ngoumou et Diakité refont la saison pour France Bleu Occitanie

A la veille d'un possible sacre de champion de France de Ligue 2 pour le Toulouse Football Club, France Bleu Occitanie a réuni trois Pitchouns pour revenir sur la saison exceptionnelle du TFC. Anthony Rouault, Nathan Ngoumou et Bafodé Diakité se confient alors que l'exercice 2021-2022 prend fin.

Le sourire aux lèvres à la sortie de l'entraînement pour ces trois Pitchouns. Trois hommes formés au club pour qui la remontée du TFC en Ligue 1 est particulièrement forte en émotions : Anthony Rouault (AR), Nathan Ngoumou (NN) et Bafodé Diakité (BD).

L'entretien

Cela fait quoi de ramener son club formateur en Ligue 1 ?

Anthony Rouault : On est tous d'accord pour dire qu'on est fiers de nous. Quand tu es issue du centre, que tu as la chance de ramener ton club en Ligue 1.... Fiers de représenter le TFC.

Bafodé Diakité : Le TFC, ce n'est pas notre deuxième maison mais notre première. On a passé plus de temps ici que chez nous. Rendre des sourires à tout le monde, ça fait plaisir.

Nathan Ngoumou : Il s'est passé deux ans entre la descente et la remontée. Vivre la période difficile et remonter, vivre ça avec des coéquipiers extraordinaires c'est quelque chose de beau et la communion avec les supporters c'est encore plus beau.

Dès le début de saison, vous avez senti que ce serait la bonne ?

BD : Des joueurs de l'année dernière sont restés donc le noyau s'est mieux structuré, c'était plus facile pour les nouveaux de s'intégrer en début de saison. Ils se sont mis dans le moule et ont fait le taf.

AR : La différence majeure pour moi c'est qu'on a réussi à gagner et enchaîner dès le début à part le match d'Ajaccio. Créer une cohésion avec le coach et l'équipe avec des victoires ça aide toujours. C'est ce qui a créé une bonne osmose entre nous.

Quel moment vous gardez de cette saison ?

NN : Personnellement, mon doublé à Dijon m'a permis de prendre conscience de mes qualités. Et la communion avec les supporters dans le stade. Ce sont les deux moments clé.

BD : En vrai, quand les supporters sont rentrés sur le terrain. Sur certaines vidéos, je vais dans la foule... C'est l'évènement qui m'a le plus marqué.

AR : On partage tout ça, c'est clair. Et le match contre le Paris FC m'a aussi marqué parce que c'est la première fois que le stade était plein. Voir tout ce soutien de la ville de Toulouse, c'était incroyable.

"Ça faisait mal d'entendre que Toulouse n'est pas une ville de foot." - Nathan Ngoumou

Le TFC a été la risée du foot, ça fait du bien de montrer que le club n'est pas mort ?

NN : Je le répète très souvent : Toulouse c'est la quatrième ville de France. Ça me faisait mal d'entendre des gens se demander si c'était une ville de foot quand on était dans le dur. Voir cet engouement, je suis heureux.

Un mot pour décrire le coach Montanier ?

NN : Je dirais bilingue !

AR et BD coupent : au moins trilingue, tu rigoles !

NN : Il maîtrise les langues, c'est incroyable. Espagnol, anglais... Il arrive à switcher direct.

AR : Il a eu un rôle important parce qu'il a permis de créer cette cohésion. Humainement, c'est une bonne personne. Qu'on joue ou qu'on joue moins, il est proche de nous. Que tous on progresse à nos postes. C'est la grosse force du coach et du staff : être ouvert et à notre écoute.

Et maintenant la Ligue 1 messieurs...

AR : Contrairement à Bafo et Nathan, je n'ai pas encore connu ce niveau. C'est une fierté. Jouer en Ligue 1 avec son club formateur, c'est le but. On sait très bien que dans le foot il peut se passer des choses qu'on ne maîtrise pas forcément mais mon objectif c'est de jouer en Ligue 1 avec le TFC. J'aimerais rester.

BD : Déjà, j'espère qu'on n'aura pas la même image que le Toulouse qu'on était quand on était en Ligue 1 il y a deux ans. On sort d'une saison quasi parfaite, j'espère que ça va être une bonne année et qu'on fera plus peur.

NN : Toutes les conditions sont réunies pour qu'on fasse quelque chose. Il y a un projet ambitieux. Moi aujourd'hui je suis contrat, il me reste deux ans. Comme l'a dit Antho, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir mais je suis impatient de goûter au haut niveau.