Le TFC joue son dernier match de Ligue 1 devant la justice

À 14 heures, ce jeudi 4 juin, au conseil d'Etat, débute l'audience concernant les recours des clubs de Toulouse, Amiens et Lyon, contre la fin de saison de Ligue 1 et le classement final, décidé par le conseil d'administration de la LFP le 30 avril.

Le TFC joue son avenir non pas sur le terrain mais devant la justice, cet après-midi. Le recours du club est examiné par la plus haute juridiction administrative française : le conseil d'Etat. S'il est rejeté, les Violets évolueront officiellement en Ligue 2 l'année prochaine. Toulouse n'est pas seul dans sa lutte, Amiens et Lyon ont aussi déposé un recours contre la décision du conseil administratif de la LFP (Ligue de Football Professionnel) datant du 30 avril. Cette décision a clôturé le Championnat en raison du coronavirus, et déterminé le classement final en fonction d'un "indice de performance" (nombre de points marqué par match joué). Le conseil d'Etat doit rendre sa décision dans les prochains jours, ce ne sera pas à l'issue de l'audience.

Trois situations bien distinctes

"On ne déclare pas une équipe perdante à la 66e minute d'un match", dit l'avocat d'Amiens. Les Picards n'étaient qu'à quatre points du barragiste au moment de l'arrêt du championnat, ils contestent donc le classement final, tout comme Toulouse mais le comptait lui 14 points de retard au mois de mars. Olivier Sadran tente quand même le coup, quelques jours peut-être avant de quitter la présidence du club.

L'autre club à déposer un recours ne risque pas la descente en Ligue 2 mais une première saison sans coupe d'Europe depuis plus de 20 ans. L'Olympique Lyonnais, et son médiatique président Jean-Michel Aulas contestent non pas le classement final, mais l'arrêt du championnat. Les voisins anglais, italiens, espagnols et allemands vont terminer le leur cet été. La situation sanitaire s'améliore, les arguments d'Aulas chaque jour gagnent du poids. Pourtant, selon un avocat spécialisé, la requête des 3 équipes a 5 % de chances d'aboutir. C'est plus que les chances de maintien du TFC au moment de la suspension du championnat.