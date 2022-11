Le TFC ouvre une boutique en ville, de nouveaux maillots "third" bientôt disponibles

Au lendemain d'un engouement énorme pour les 310 exemplaires du maillot "third" du TFC, le club annonce qu'il y aura de nouveaux maillots disponibles avant la fin de l'année.

"On est désolé d'avoir frustré notre communauté"

Olivier Jaubert, directeur général du TFC explique pourquoi il y avait si peu de maillots : "On commence à travailler sur ce projet à l'été 2021. On est en train de négocier un partenariat avec Visionnaire. On rentre dans le concret en janvier 2022. On est en Ligue 2 et on n'est toujours pas monté. On prend des engagements raisonnables. On vendait jusqu'ici 5.000 maillots par saison. La saison dernière, on a vendu 4.000 maillots. Donc on est restés sur des engagements raisonnables. On est totalement surpris par l'engouement qu'on ressent depuis quelques mois maintenant. On a triplé le chiffre d'affaires en boutique à chaque match. Cette année on va vendre 15.000 maillots. Ce sont des chiffres de clubs de Ligue 1 de très bon niveau en performance économique. On est désolé d'avoir frustré notre communauté mais on avait prévu deux vagues. I_l y aura de nouveau 310 exemplaires avant Noël. Puis on discute avec Craft pour un réassort ensuite avant la fin de la saison. _

Une nouvelle boutique avant Noël

Le TFC annonce par ailleurs qu'il va ouvrir une nouvelle boutique, en plus de celle du Stadium, en centre-ville. Elle ouvrir rue Rémusat avant Noël. Ces maillots third seront disponibles ici mais également au Stadium et à la boutique Visionnaire.