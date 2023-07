Le TFC piétine face à Andorre : match nul 0-0

C’est un match sans enjeu et sans grande passion qui s’est déroulé sur la pelouse annexe du Stadium à Toulouse ce mercredi. Les Toulousains n’ont pas réussi à battre la modeste équipe d’Andorre, septième de deuxième division espagnole la saison passée. Après une défaite inaugurale 3-1 face à Montpellier pour débuter leur préparation, on attendait mieux des hommes de Carles Martinez Novell.

ⓘ Publicité

En première période, ce sont bien les Violets qui ont eu deux occasions franches. La première sur un contre orchestré par Rafael Ratao. Le Brésilien s’est appuyé sur Zuliani pour frapper du droit, mais le gardien andorran s'est bien couché. Sur le corner suivant, Ratao a été trouvé au second poteau. Sa tête à bout portant a été miraculeusement sauvée sur la ligne par le gardien.

Le coach toulousain se veut toutefois optimiste après ce score nul 0-0 : "aujourd’hui, on était plus concentré en phase défensive par rapport au match de Montpellier. Je suis content de ce point de vue-là, même si on doit encore s’améliorer. Offensivement, en revanche, on doit mieux occuper l’espace mais c’est normal à ce stade de la préparation, avec beaucoup de jeunes joueurs."

Place désormais au stage en Autriche pour le TFC qui part vendredi et affrontera le Werder Breme samedi 22 juillet et Norwich City FC le 25 juillet. Avec une victoire attendue par le coach : "J’ai toujours envie de gagner chaque match ! Gagner c’est le plus important ! Aujourd’hui on aurait pu gagner mais déjà, on n’a pas pris de but. On y va étape par étape."