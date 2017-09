Le TFC s'en sort bien face à Orléans

Le TFC décroche le point du match nul face à Orléans, le deuxième seulement après neuf journées de championnat.

Tours ne gagne pas, mais ne perd pas non plus, et c'est sans doute ce qu'il faut retenir. Les tourangeaux ont décroché le point du match nul vendredi soir sur la pelouse d'Orléans, pourtant huitième du classement avant le début de la rencontre. Un point qui, vu le début de saison du TFC, est plus que bienvenu.

Ce sont les orléanais qui ont ouvert le score à la 20ème minute grâce à Poha. Bergougnoux a égalisé quatre minutes plus tard sur pénalty.

Malgré tout, cela ne change rien au classement pour le TFC, toujours lanterne rouge de la Ligue 2.