Le TFC s'impose 2 à 0 face à Rodez pour le dernier match amical avant la reprise de la Ligue 2

Un derby occitan pour conclure la préparation ! Ce samedi 17 juillet, le TFC affrontait le Rodez Aveyron Football en match amical à Montauban, le dernier avant la reprise de la Ligue 2 le 24 juillet prochain.

Les Violets ont été efficaces en première période, surprenant les Aveyronnais dès la deuxième minute du match. Sam Sanna, à droite, sert Stijn Spierings qui trouve les cages de Lionel Mpasi. Une douzaine de minutes plus tard, Rhys Healey trouve la lucarne des Sang et or. Les Violets on eu plusieurs occasions en seconde mi-temps, souvent parées par le gardien aveyronnais.

"Je trouvais qu'on était monté en puissance [depuis le début de la préparation], mais on manquait en efficacité, explique Philippe Montanier, le coach toulousain. Il fallait qu'on ait ça aujourd'hui, c'était l'objectif et il a été rempli !"

"On a essayé, malgré la chaleur, de mettre beaucoup d'intensité en attaque et en défense, poursuit le coach. Je pense qu'on a réussi, qu'on augmenté de 20 à 30 % par rapport à notre dernier match [défaite face à la réserve de la Réal Sociedad, le 13 juillet]."

Le public, heureux de retrouver les joueurs

Plusieurs centaines de supporters ont fait le déplacement au stade Jean-Verbeke pour assister à la rencontre. "Cela faisait au moins un an et demi qu'on avait pas vu un match en vrai, racontent Antonin et Noé, deux ados originaires de Montauban. On est super heureux d'être ici, de se revoir entre copains autour d'un match, ça fait du bien."

"Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans un semblant de bain de foule, avec une ambiance estivale et festive, autour de notre passion du ballon rond", raconte Gilles. Tous attendant avec impatience le retour au Stadium cette saison. Les Toulousains l'entameront le 24 juillet prochain en accueillant Ajaccio à partir de 19h.