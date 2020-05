Dans un communiqué publié ce mardi 26 mai, le TFC propose aux abonnés d'être en partie remboursés suite à l'arrêt de la saison de Ligue 1. Le club de football toulousain officialise aussi un recours en justice contre sa rétrogradation en Ligue 2, sans en dire plus sur les négociations de vente.

Le TFC sort de son silence et propose aux abonnés d'être partiellement remboursés

Le Toulouse Football Club sort enfin de son silence et publie un communiqué de presse ce mardi 26 mai à destination de ses abonnés. Le club s'excuse d'abord "pour cette communication très tardive liée à un contexte sanitaire, sportif et juridique particulièrement complexe et inédit."

Le recours judiciaire officialisé

Le TFC explique, en premier lieu, avoir fait le choix de contester en justice la décision du Conseil d’Administration de la Ligue Professionnelle de Football qui a acté fin avril la relégation du Tef en ligue 2 alors qu'il restait 10 journées avant la fin de la Ligue 1. Une information qui avait d'abord été officialisée par le club d'Amiens, lui aussi relégué, sans confirmation officielle de Toulouse. "En effet, il nous est apparu inacceptable, en particulier, que les arrêts de la saison de Ligue 1 et de Ligue 2 puissent faire l’objet d’arbitrages différents sur la base d’une interprétation discutable des règlements. Nous avons ainsi considéré qu’il était de notre responsabilité de défendre l’équité sportive et faire valoir nos droits", en dépit de notre vingtième place (et dernière place), détaille le communiqué.

On a appris récemment un premier revers pour cette attaque en justice puisque vendredi dernier la justice administrative a rejeté ce recours en référé.

Vient ensuite un mea culpa : "Mais cette action juridique ne nous a pas empêchés d’analyser ces derniers mois décevants pour les amoureux du TFC que vous êtes. Il est indéniable que nous devons assumer seuls la responsabilité de plusieurs mauvais choix qui viennent sanctionner notre club, après 17 saisons consécutives en Ligue 1, d’une relégation qui nous impacte collectivement."

Le club assure que c'est pour "promouvoir une nouvelle dynamique" que des négociations exclusives ont été initiées entre l'américain RedBird Capital et le TFC. Rien de plus n'est précisé sur cette vente à venir.

Les abonnements partiellement remboursés

Concernant les abonnements, le club assure que ceux qui veulent se faire rembourser 6/19e de leur abonnement 2019/2020 (6 matchs ayant été annulés au Stadium pourront le faire avant le 30 juin. Il faut pour cela envoyer un mail (billetterie@toulousefc.com) au service billetterie avec la photocopie de l'abonnement (carte/chéquier/e-billet), le RIB correspondant et la pièce d’identité associée.

Ceux qui le souhaitent peuvent cumuler "une remise légitimement due d’un montant correspondant à 6/19ème de votre abonnement 2019/20 avec une réduction supplémentaire de 10%. À titre d’exemple, si vous avez acheté votre abonnement 100€ la saison dernière, votre réabonnement pour la saison 2020/21 vous coûtera seulement 40€ pour une place dans la même catégorie." Une offre qui est disponible à partir du 27 mai.