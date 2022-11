Le TFC termine la première partie de saison 12e de Ligue 1, bilan mitigé pour l'entraineur

La 15e journée de Ligue 1 s’est achevée dimanche soir avec le déplacement de l’OM à Monaco. Place désormais à la Coupe du monde qui commence dimanche au Qatar (20 novembre – 18 décembre). Blessé à la cuisse samedi à Rennes , l'attaquant du TFC Zakaria Aboukhlal est finalement parti rejoindre la sélection marocaine. Il passera des examens sur place pour savoir s'il peut jouer le Mondial.

Un "bilan mitigé" pour Philippe Montanier

Après cette première partie de saison, on est quasiment à mi- championnat. Le TFC est donc 12e de Ligue 1 avec trois points d'avance sur la zone de relégation. L’occasion de tirer un premier bilan pour le promu dans l’optique du maintien. Un _"bilan mitigé"_pour l’entraineur des Violets, Philippe Montanier, au vu des derniers matches de son équipe et de la dernière défaite samedi à Rennes (2-1) .

"On reste sur une série de trois défaites. Donc forcément ça laisse un peu d'amertume dans la bouche. Mais il ne faut pas oublier les bonnes choses qu'on a faite. C'est un championnat qui va être long, serré. J'espère qu'on sera meilleurs sur la deuxième partie de saison. On avait un groupe néophyte en début de saison. Après trois mois de compétition, on espère prendre plus de consistance et de confiance."

Les Violets partent en vacances après un mois sans gagner, mais en ayant joué dernièrement trois des meilleures équipes du championnat : Lens, Monaco et Rennes. Après quinze matches joués, le TFC a pris l'essentiel de ses points à domicile. Et certains comptent double car ils ont été glanés face à des concurrents directs pour le maintien (Troyes, Angers, Montpellier).

La coupure va faire du bien aux Toulousains

Les Toulousains doivent maintenant faire mieux loin du Stadium et face aux gros. Pour le défenseur Moussa Diarra, le groupe toulousain reste "confiant" et va profiter de la trêve pour se régénérer physiquement, et tenter d’enclencher une nouvelle dynamique de victoires. En espérant aussi que le gardien du Tef Maxime Dupé sera toujours aussi inspiré.

Reprise de l'entrainement le 1er décembre

En attendant, les joueurs non sélectionnés sont donc partis en vacances. La reprise de l’entrainement au TFC est prévue le 1er décembre. Retour de la Ligue 1 le 28 décembre avec pour les Violets un déplacement périlleux au stade Vélodrome de Marseille face à l'OM, avant de recevoir le promu ajaccien au Stadium début janvier pour un match qui comptera double dans l'optique du maintien.