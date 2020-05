Le TFC va déposer une requête contre sa rétrogradation, selon le président d'Amiens

Alors que le club toulousain se refuse à toute communication, le président du Amiens SC indique que le TFC va "déposer une requête" contre sa rétrogradation en Ligue 2, à cause de l'arrêt du championnat. Le club picard en a fait de même mardi.

Pour avoir des nouvelles du TFC, il faut passer par la Picardie. Alors que le président du club toulousain Olivier Sadran avait annoncé vouloir déposer un recours contre la relégation des Violets en Ligue 2, il reste silencieux, tout comme l'ensemble de la direction du club. C'est donc lors d'une conférence de presse du Amiens SC, que nous apprenons ce mardi 12 mai que le TFC va lui aussi déposer une requête contre la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de rétrograder les clubs picard et occitan en Ligue 2.

Le président picard Bernard Joannin a détaillé le recours en justice déposé par son propre club, en parlant d'incohérence de la part de la LFP : "Comment peut-on reléguer à la 28e journée deux équipes ? La décision du conseil d'administration de la Ligue est injuste". Il a aussi précisé que le TFC, dans la même situation, entamait lui aussi des démarches judiciaires : "Nous, nous menons un combat contre une décision arbitraire concernant Amiens. Ayant eu le président Sadran au téléphone hier [lundi], il dépose aussi une requête, de la même façon, pour la position de Toulouse."

Interrogé sur une solidarité entre les deux clubs dans cette action judiciaire, Bernard Joannin a rajouté : "On se retrouve [sur le fait] de regretter une décision arbitraire, mais chacun est contraint d'aller en justice [de son côté]. Il n'y a pas de front commun de justice".

Après l'annonce de l'arrêt pur et simple de la saison de Ligue 1 par le gouvernement, à cause de l'épidémie de coronavirus, la LFP avait décrété que le classement resterait en l'état. Le TFC restant alors bon dernier, et Amiens avant-dernier, les deux clubs étaient relégués en Ligue 2.