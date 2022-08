Le TFC veut relever le "challenge" face aux stars du PSG mercredi soir au Stadium

C'est le match de l'année mercredi soir dans un Stadium plein à craquer (31.700 personnes). Le TFC reçoit le PSG pour la 5e journée de Ligue 1. Au classement, Paris est coleader avec 10 points. Toulouse est 10e avec 5 points (une victoire, deux nuls et une défaite). Après leur première défaite de la saison dimanche à Nantes, les Violets vont devoir tout faire pour rivaliser avec Messi, Neymar et Mbappé.

Les trois stars parisiennes seront du voyage. Le PSG arrive à la mi-journée et séjournera dans un hôtel de l'aéroport. Messi Neymar et Mbappé, c'est déjà 22 buts marqués en cinq matches officiels cette saison si on compte le trophée des champions.

Comment réaliser l'exploit ?

L'entraineur du Tef a son plan. Mais, pour Philippe Montanier, ces matches doivent surtout permettre à son équipe de progresser : "Le but sera d'être le plus uni possible dans toutes les phases de jeu, de jouer notre chance à fond et de profiter aussi. Même si c'est un adversaire de très, très haut niveau, de profiter aussi de ces matches là pour se donner à fond devant notre public. C'est intéressant de côtoyer des équipes qui sont sur le toit de l'Europe, qui postulent à gagner la Ligue des champions. Bien sûr que PSG va avoir ses supporters mais les notres seront certainement plus nombreux et feront plus de bruit."

Ce sera très compliqué pour le TFC, même à domicile, reconnaissait dimanche à Nantes le capitaine des Violets, Brecht Dejaegere. Les supporters du TFC, eux, veulent y croire, et espèrent que le rêve ne tournera pas au cauchemar mercredi soir. Jouer contre Messi, Neymar, Mbappé, c'est un rêve de gosse pour le défenseur danois du Tef, Rasmus Nicolaisen qui se veut optimiste avant le grand rendez-vous : "Bien sûr que c'est un rêve. En tant que professionnel, on veut toujours se mesurer aux meilleurs du monde. Et l'opportunité se présente à nous ce mercredi soir. Je vois ça comme une super expérience pour moi et pour l'équipe. En plus, le stade sera plein à craquer. c'est toujours super de jouer dans ces ambiances. Alors, on va y aller la tête haute, jouer notre chance à fond en se disant que c'est une bonne expérience."

Le TFC devra faire sans Nathan Ngoumou. L'attaquant international français a signé pour cinq ans à Mönchengladbach (D1 allemande). Son départ est un nouveau coup dur pour Toulouse après la blessure du buteur anglais Rhys Healy. Philippe Montanier espère des renforts d'ici la fin du mercato jeudi soir. TFC - PSG coup d'envoi 21h mercredi, à vivre en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Occitanie.

