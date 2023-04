Football : le tirage au sort des Coupes de Bourgogne-France-Comté à suivre sur France Bleu Bourgogne

Une soirée exceptionnelle vous attend mardi 18 avril 2023 sur France Bleu Bourgogne : 100% Sport passe en mode tirage au sort, entre 18h et 19h. Nous accueillerons en studio la Ligue de football de Bourgogne-Franche-Comté, pour les tirages des Coupes (séniors et jeunes). Pour effectuer le tirage, une personnalité du foot bien connue dans la région : l'ancien milieu offensif du DFCO et de l'AJA, Fred Sammaritano. Il a pris sa retraite à la fin de la saison dernière, et entraîne désormais les U18 du DFCO.

Le tirage sera à suivre en vidéo ici-même et sur la page Facebook de la Ligue de foot de Bourgogne-Franche-Comté.

Plusieurs tirages, effectués par Fred Sammaritano

Coupes Bourgogne-Franche-Comté

Séniors H – 1/4 de finale

Séniors F – 1/4 de finale

Séniors Futsal – 1/4 de finale

Coupes Jeunes Crédit Agricole

U18G – 1/2 finales

Les clubs engagés

COUPE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ DE FOOTBALL 2022/2023 – SENIORS HOMME (tirage des quarts et demi-finales)

CHÂTEAU DE JOUX ou PONT DE ROIDE VERMONDANS

COSNE UCS

CHALON

FC SOCHAUX MONTBELIARD 2 ou ST APOLLINAIRE

MACONNAIS UF

SORNAY

SENNECEY LE GRAND

JURA DOLOIS

COUPE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ DE FOOTBALL FÉMININE 2022/2023 (tirage des quarts et demi-finales)

STADE AUXERRE 1 (R1F)

CHATENOY 1 (R1F)

IS SELONGEY (R1F)

LONGVIC 1 (R1F)

GJ/GSF DE L'ARCHE (R2F)

RACING BESANCON (R1F)

ST VIT (R1F)

VESOUL (R1F)

COUPE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ DE FUTSAL 2022/2023 - SENIORS HOMME (tirage des quarts de finale)

BESANCON SPORTING- FUTSAL

BESANCON ACADEMIE 1

HERICOURT S.GX.

LURE SPORTING

ST FARGEAU

BELFORT FUTSAL CLUB ou MONTBELIARD BELFORT 1

F5 DIJON METROPOLE ou NEUILLY CRIM SENNE.

FC DIJON CLENAY ou MIGENNES

COUPE JEUNES CRÉDIT-AGRICOLE 2022/2023 – U18 MASCULIN (tirage des demi-finales)

CA PONTARLIER

DIJON FCO

RACING BESANCON

SOCHAUX US