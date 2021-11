"Le tirage de l'espoir" : l'AS Panazol affrontera l'AS Vitré (N2) en 32e de finale de la Coupe de France

On connaît désormais les affiches des 32e de finale de la Coupe de France de football qui auront lieu le week-end des 18 et 19 décembre prochain. En Limousin, le dernier club en lice, l'AS Panazol qui évolue en Régional 2, affrontera l'AS Vitré (N2), trois divisions au-dessus.

"Le rêve est à 90 minutes"

A la médiathèque de Panazol, plus d'une centaine de personnes, joueurs, staff, élu, et supporters, se sont rassemblées ce lundi soir pour assister en direct au tirage au sort des 32e de la Coupe de France. Avant l'annonce, tous les espoirs étaient permis, et beaucoup espéraient un club de Ligue 1 face à l'un des petits poucets de la compétition. Finalement, ce sera l'AS Vitré, club de National 2.

La déception s'est faite entendre dans le public, mais rapidement tout le monde a choisi de voir le verre à moitié plein : gagner contre Vitré permettrait d'aller en 16e. "On a éliminé Angoulême qui évolue en N2 dimanche, et ce tirage au sort nous permet de réitérer l'espoir" affirme Abdelghani Moulai, l'un des joueurs. "Je pense que c'est le tirage de l'espoir ! Le rêve est à 90 minutes, à nous de mettre tous les ingrédients pour y arriver". Les joueurs et leur coach doivent maintenant se préparer pour le match qui aura lieu le week-end des 18 et 19 décembre. "Pas question de prendre Vitré à la légère, on va les accueillir comme il faut et les faire sortir" affirme Younes Boudinar, le plus jeune des joueurs. "Arriver en 16e ça serait magnifique".

Le match se fera en Limousin

Car c'est bien Panazol qui recevra pour ces 32e, reste encore à savoir où. Pour des raisons de conformité, le stade de la commune ne peut pas recevoir cette étape du championnat, qui devrait avoir lieu au stade Saint-Lazare. En attendant, peut-être de recevoir une équipe de Ligue 1 à Beaublanc pour le match suivant. "Depuis le début c'est l'objectif, le coach Amine Ihrab nous dit qu'on va recevoir une L1, et on y croit !" sourit le coach de la réserve, Naoufel Farhat.