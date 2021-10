Le Tour de France fera-t-il son retour en Moselle, l'an prochain ?

Le tracé de la " Grande Boucle " 2022 sera dévoilé le le 14 octobre prochain. Après un départ du Danemark, et un passage dans le Nord de la France, certaines rumeurs évoquent une possible arrivée à Thionville.

Le Tour de France sera-t-il de retour en Moselle en 2022 ? Le parcours de la Grande boucle sera officiellement dévoilé le 14 octobre prochain à Paris. Ce qui est sûr, c’est que le peloton partira de Copenhague le 1er juillet et qu’il restera au Danemark durant 3 jours, avant un transfert dans le Nord de la France…Et après ? Selon certains sites spécialisés, le Tour de France pourrait faire étape à Thionville, le 7 juillet prochain : alors fondé ou pas cette rumeur ?

Ce qui fait espérer les Lorrains

Lorsque l’on sollicite les élus concernés, ils bottent en touche, tout en esquissant un sourire. Le vice-président du département, en charge des sports, Armel Chabane, souligne que la " Moselle serait honorée d’accueillir le Tour "

A Thionville, qui s’était portée candidate en 2018 pour accueillir une étape de la Grande Boucle, l’adjointe aux sports, Véronique Schmit, relativise, en rappelant " que le contexte, notamment sanitaire a changé la donne ".

Enfin, selon un dirigeant du comité du Grand Est du cyclisme, " c’est la Lorraine, dans son ensemble, qui a de bonnes chances de revoir en 2022 " le porteur du maillot jaune. Il évoque la venue l’été dernier à Bar le Duc, de Christian Prudhomme, le patron d'ASO, qui organise cette épreuve cycliste. Il parle aussi de Tomblaine, près de Nancy, qui a déjà fait office par deux fois, de ville départ.

Difficile donc d’y voir clair, mais si on se réfère cette fois, aux réservations d’hôtel, les amoureux mosellans de la petite reine peuvent y croire un peu plus. Selon un site de réservation en ligne, plusieurs établissements trois étoiles, à Metz, Amnéville et Pont à Mousson, sont d’ores et déjà complets pour la nuit du 7 au 8 juillet prochain.

La dernière fois que le Tour de France a fait étape en Moselle, c’était en 2012, avec une arrivée à Metz. En 2017, le peloton avait traversé le département du Nord au Sud, lors d’une étape entre Mondorf les Bains au Luxembourg et Vittel.

