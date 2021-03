Le tour de France revient en Gironde après 11 ans d’absence

Jean Louis Arcaraz, adjoint au maire de Libourne en charge des sports récolte les fruits "d'un an et demi de travail d'une candidature déposée auprès de la direction du Tour de France. Un dossier qui est lourd à mener est important, mais que j'ai voulu présenter directement au directeur du Tour de France, accompagné de Cyril Tricart, où on a proposé une étape contre la montre avec un circuit et qui a plu à la direction du Tour de France, montrant les atouts de notre territoire, de notre ville et l'intérêt qu'avait le Tour de France à avoir une telle étape est en plus la veille de l'arrivée sur les champs Elysées".

Libourne recherche des bénévoles pour la venue du Tour de France

Jean Louis Arcaraz dit avoir "besoin de 300 bénévoles sur les diverses activités que nous proposons d'une part la fête du Tour, qui a lieu le 30 mai, il sera possible de faire ce circuit du contre la montre Libourne Saint-Émilion sur des routes sécurisées. Pour cela nous avons besoin de signaleurs. Et puis, nous avons aussi besoin de bénévoles sur les étapes du 16 et 17 juillet. Et puis, en même temps, nous avons une zone festive sur la confluence de la Confluence. Là aussi, nous avons besoin de demandes pour tenir les parkings, être signaleurs pour être des espaces d'animation dans espaces de restauration. Actuellement, nous avons à peu près 140 personnes inscrites, donc il reste 160 places" Pour devenir bénévoles et vivre l’expérience de l'intérieur, il suffit d'un clic...