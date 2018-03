Tours, France

Le Tours FC a créé la surprise ce vendredi soir au stade de la Vallée du Cher. Les Tourangeaux ont battu Lorient (3-1) dans un match bien mal engagé et poursuivent leur très bonne série. Sur les cinq derniers matchs, l'équipe de Jorge Costa n'a pas perdu une seule fois, en se payant le luxe de battre le stade Brestois chez lui et Lorient, quatrième du championnat. Le temps où le Tours FC enchaînait les défaites en ne pouvant plus les compter paraît bien loin.

Un Tours FC à deux visages

Ce match contre Lorient avait bien mal débuté. Sur une incursion lorientaise dans la surface de réparation, le capitaine tourangeau Rodéric Filippi provoquait un penalty transformé par Sylvain Marveaux (0-1 ; 8ème). Ce sera pratiquement la seule action en première période, dans les deux camps.

Du retour des vestiaires, les Tourangeaux ont montré beaucoup plus de choses, pressant leurs adversaires de manière intense et mettant rapidement le pied sur le ballon. Et à force d'avoir la possession, l'équipe de Jorge Costa était récompensé sur un corner bien repris du pied par Florian Miguel (1-1, 65ème). Les Ciels et Noirs ne voulant pas se contenter du match nul continuaient d'appuyer, et obtenaient un penalty transformé sereinement par la recrue hivernale Antoine Devaux (2-1 ; 80ème). Et comme si cela ne suffisait pas, Gauthier Hein parachevait cette belle victoire d'une frappe enroulée en lucarne sur contre-attaque (3-1 ; 90ème+3).

Quevilly gagne, Nancy joue samedi

Les Tourangeaux ont eu la bonne idée de prendre les trois points ce vendredi soir. Car du coté de leurs adversaires directs pour le maintien, l'avant-dernier Quevilly-Rouen est allé gagner au Havre (0-2). Résultat : le Tours FC est désormais à dix points du 19ème, mais aussi provisoirement du barragiste Nancy, qui joue ce samedi.

Mardi, les Tourangeaux joueront leur match en retard de la 29ème journée contre Valenciennes, au stade de la vallée du Cher (19h30).