Le Tours FC placé en redressement judiciaire

Le tribunal de commerce de Tours a placé la SASP Tours FC en observation. Une procédure qui va durer six mois et pourrait résulter sur un plan de redressement ou une liquidation judiciaire.

C'était la volonté de son président, Jean-Marc Ettori. Le tribunal de commerce de Tours a écouté les dirigeants du Tours FC et a placé la SASP sous protection du tribunal et donc sous redressement judicaire. Le tribunal se penchera sur la possibilité, ou non, à la SASP de continuer. Le clubplombé par les dettes sera alors examiné durant six mois, période durant laquelle le tribunal de commerce épluchera les comptes et la trésorerie.

Une période d'observation de 6 mois s'ouvre à présent avec parmi les options : la poursuite d'activité, la cession du club ou la liquidation judiciaire.

Pour cela le tribunal va analyser chaque situation. Alors que la dette du club représente environ deux millions d'euros, elle sera gelée le temps que le tribunal examine le dossier. Il faudra savoir par exemple si le club est capable d'étalonner les paiements des dettes. Le tribunal de commerce regardera s'il y a des actifs susceptibles d'apporter de l'argent. Cette procédure va permettre d'examiner clairement la trésorerie de la SASP et cela pourrait donner lieu à une cession partielle ou totale de l'activité.

Enfin, si le tribunal de commerce considère que le club ne peut pas payer ses dettes et que la situation ne peut s'améliorer, le club sera placé en liquidation judiciaire. Un plan sera alors mis en place pour définir comment le club peut être repris.

Réponse donc au plus tard mi-novembre..