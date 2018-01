Une sixième recrue arrive au Tours FC. Il s'agit de Seid Zukic qui a évolué en D2 et D1 en Bosnie-Herzégovine. Selon le Tours FC, c'est un attaquant puissant et adroit devant les buts, il enchaîne les matchs et emmagasine de l’expérience.

Jeudi soir, le Tours FC a également annoncé l'arrivée de l'international gabonais, Samson Mbingui. C'est un milieu de terrain offensif de 25 ans.

Après Larbi (attaquant), Mexique (milieu), Koné (défenseur) et Descamps (gardien), Mbingui et Zukic vont donc venir étoffer l'effectif tourangeau, soit 6 arrivées au total. Mbingui et Zukic ne seront sans doute pas sur la pelouse ce soir, au stade de la Vallée du Cher pour le match contre Clermont. Le TFC en forme après sa qualification pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. La victoire contre Chartres a redonné des ailes aux tourangeaux. Reste à savoir si ce sera suffisant ce vendredi soir pour gagner à nouveau? Le TFC sera privé de El Rhiti, suspendu, et des blessés, Louvion, Cissé, Hein et Gradit...Coup d'envoi du match à 20h.