Tours, France

Décidément, le Tours fait presque peau neuve lors de ce mercato hivernal ! En trois jours, c'est la quatrième recrue du Tours FC, après les arrivées en prêt du troisième gardien du Paris Saint-Germain Rémy Descamps, du milieu monégasque Jonathan Mexique, et du défenseur troyen Mory Koné. Le club tourangeau a officialisé ce jeudi soir via un communiqué la signature du milieu offensif franco-tunisien Mohamed Larbi, en provenance du club turc de Samsunspor.

Une blessure en septembre dernier

Mohamed Larbi, ancien joueur du Gazélec Ajaccio, avec qui il a évolué en Ligue 1 entre 2014 et 2016 (67 matchs pour 18 buts), avait rejoint le FC Sochaux Montbéliard en 2017 (13 matchs, 0 buts). Il avait ensuite fait escale en Turquie, en deuxième division turque (1 match). Il s'était ensuite blessé aux ligaments croisés en septembre 2017 et n'a plus rejoué depuis. Selon le Tours FC, il sera opérationnel fin janvier ou début février.

Un international tunisien qui vise la Coupe du Monde

Le milieu offensif franco-tunisien aura pour objectif d'aider les Tourangeaux à assurer le maintien en championnat de Ligue 2. Un championnat dans lequel les Ciels et Noirs sont bien mal embarqués, bons derniers avec 16 défaites en 19 rencontres.

Plus personnellement, Mohamed Larbi aura pour ambition de gratter du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde de football prévue en Russie en juin prochain, coupe dans laquelle son pays est qualifié pour la première fois depuis 2006.