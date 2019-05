Le Tours FC relégué en National 2, le club n'est plus professionnel

Tours, France

Le Tours FC n'a pas su gagner contre le SO Cholet ce vendredi 17 mai à la Vallée du Cher (2-2). Le club termine à la quinzième place, sur dix-huit, du championnat de National 1. Il est donc relégué dans la division inférieure, comme Drancy, Sannois et Marignane. Il fallait gagner et espérer un vainqueur entre Concarneau et Bourg Peronnas (0-0) pour se maintenir, mais le Tours FC n'a même pas su remplir sa part de la mission.

Plus aucun joueur ni salarié sous contrat

Le club va donc devoir repartir au niveau amateur, alors qu'il évoluait encore en Ligue 2 il y a deux ans. Un statut qui entraîne la rupture de contrat de tous les joueurs et de tous les employés de l'entreprise, soit environ 65 personnes en tout. La prochaine saison ne se jouera pas au stade de la Vallée du Cher, et sans les joueurs du centre de formation, désormais tous libres de s'engager où ils le souhaitent.

But pour Cholet sur penalty.

0-1 12’ le maintien s’éloigne... pic.twitter.com/KgfdLtS91U — France Bleu Touraine (@FBTouraine) May 17, 2019

"Un gâchis" pour les supporters croisés à la fin du match. _"C'est à l'image de notre saison. C'est pas bon. Toute l'année à été comme ça. On descend de deux divisions en deux ans, ça fait mal. On espère ne pas descendre encore l'année prochaine !"_ clament des spectateurs du soir.

Les joueurs devraient changer de métier." Jean-Marc Etorri, président du Tours FC

Pour Jean-Marc Ettori, le président du club, c'est un camouflet de plus, et il ne ménage pas son équipe : "Nous n'avons pas eu une équipe de combattant. On a eu une équipe de petits jeunes, de starlettes, de princesses. Avec notre budget, on ne doit pas en arriver là. Notre équipe n'a pas été à la hauteur, sauf Steeve Elana. _Les autres devraient changer de métier._"

A la question de savoir s'il resterait le président du club, même en National 2, il botte en touche : "Je reste le président du Tours FC, mais _tout a un début, et tout a une fin_. Je ne sais pas quand sera la fin."