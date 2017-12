Le Tours FC s'incline encore face à Nancy

Malgré un début de match prometteur, le Tours FC s'est de nouveau incliné ce vendredi soir face à Nancy (1-2), sur sa pelouse du Stade de la Vallée du Cher. C'est la quinzième défaite des Tourangeaux en dix-huit matchs de championnat. À un match de la trêve, le Tours FC est dernier avec cinq points.

Le match avait pourtant bien démarré pour les Tourangeaux. De l'envie, des efforts, et une ouverture du score très logique pour eux à la 19ème minute grâce au premier but cette saison de l'attaquant John Tshibumbu, à la retombée d'un centre dans la surface de réparation pour tromper l'ancien Montpelliérain Geoffrey Jourdren. Mais comme chaque match se suit et se ressemble, les Ciels et Noirs ont rapidement craqué.

Derniers avec cinq points

À la 33ème minute, les Nancéiens ont profité d'un magnifique cafouillage dans la surface tourangelle pour égaliser, grâce à l'éternelle Youssouf Hadji (38 ans). Le joueur s'est ensuite offert un doublé sur un penalty contestable et d'ailleurs contesté par les Tourangeaux et par l’entraîneur Jorge Costa à la fin du match (44ème).

À la reprise, les Tourangeaux ont affiché des ambitions pour égaliser mais jamais leurs offensives n'ont fait mouche. Les Nancéiens avaient pourtant levé le pied et n'ont jamais inquiété le gardien tourangeau de toute la seconde période. Score final 1-2 pour Nancy. Cruel pour le Tours FC, qui n'en finit plus de s'enfoncer dans les bas-fonds du classement. À un match de la trêve, les Tourangeaux sont derniers avec cinq. C'est sept points de retard sur Quevilly, 19ème, onze points sur Bourg-Péronnas, 18ème. Et treize sur Lens, 17ème. Lens, qui sera d'ailleurs leur prochain adversaire pour le compte de la 19ème journée de Ligue 2 vendredi prochain.