Le Tours Football Club chute une nouvelle fois

Pour la première de Jorge Costa comme entraîneur, le Tours FC s'est incliné à domicile contre le Gazélec d'Ajaccio (1-2). C'est la treizième défaite en seize matchs de championnat. Le nouveau coach se veut cependant optimiste pour l'avenir, promet des changements et croit encore au maintien.

Alors que le dernier match à domicile s'était soldé par une première victoire en championnat pour les Tourangeaux (3-2 contre Bourg-Péronnas), le Stade de la Vallée du Cher a retrouvé rapidement le goût de la défaite. Ce vendredi soir, pour un match comptant pour la 16ème journée de Ligue 2, les Ciels et Noirs se sont incliné contre les Corses du Gazélec d'Ajaccio. Score final : 2 -1.

Un match rugueux

Dès le début de la rencontre, le match s'est révélé physique et très haché, avec beaucoup de fautes. Il le restera pendant la majeure partie de la confrontation. Mais physique ou pas, les Ajacciens mettaient le pied sur le ballon et privaient les Tourangeaux d'occasion de buts. À la 33ème minute, sur une contre-attaque menée à grande vitesse, les Ajacciens ouvraient le score grâce à Gomis. Au retour des vestiaires, les Tourangeaux ont montré plus d'envie et d'engagement, squattant dans la moitié de terrain corse. À la 66ème minute, le buteur tourangeau John Tshibumbu manquait même l’immanquable devant le but vide. Et sur cette erreur, les Corses ont une nouvelle fois contre-attaqué. Avec pour résultat, une frappe enroulée de Kemen dans la lucarne gauche d'Axel Kacou. 2-0. Poussant, les Tourangeaux se sont procuré d'autres occasions sans parvenir à la mettre dedans. Ce n'est qu'à la 93ème minute, sur un corner, que le défenseur Tourangeau Cyriaque Louvion a réduit le score d'une tête croisée. Mais il était beaucoup trop tard.

"Retrouver la confiance"

En conférence de presse d'après match, le nouveau coach du Tours FC Jorge Costa a concédé que son équipe avait "fait des erreurs". Mais il l'affirme : il suffira de "retrouver de la confiance" pour enchaîner les victoires. Et il croit encore dans le maintien du club. Après tout, sinon, il ne serait pas venu.