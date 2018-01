Indre-et-Loire, France

Les 4 600 spectateurs de la vallée du Cher ont vibré à de nombreuses reprises, car Tours a dominé presque toute la rencontre une équipe de Metz dont la plupart des titulaires était absent. Le TFC a eu beaucoup d'occasions, sans réussir à les concrétiser. Dans une fin de match un peu folle, les 2 équipes ont chacune tiré sur le poteau dans les 5 dernières minutes.

Un TFC combatif et dominateur mais incapable de marquer

Pour beaucoup de spectateurs, Tours, dernier de ligue 2, aurait mérité de battre le dernier de ligue 1. Même l'entraîneur de Metz, Frédéric Hantz, a tenu à rendre hommage au TFC.

"C'est cruel pour Tours, parce que sur l'ensemble du match ils nous ont quand même mis à mal". Frédéric Hantz

D'un côté, on a un TFC qui n'a pas réussi à marquer malgré des actions innombrables. Mais on a aussi des joueurs tourangeaux qui se sont beaucoup battus, qui n'ont jamais baissé les bras. L'entraîneur George Costa voit le verre à moitié plein : "on n'a pas pris de buts, on a créé beaucoup d'occasions pour marquer, et surtout, je suis très content de mes joueurs".

Six Tirs aux buts sur neuf arrêtés par les deux gardiens

La séance des tirs aux buts a été exceptionnelle : le gardien de Tours, Rémy Descamps, en a arrêté deux. Normalement, ça suffit pour gagner, sauf que le gardien de Metz, lui, en a stoppé 4 sur 5, ce qui est rarissime...De quoi laisser une impression mitigée à Rémy Descamps et aux autres joueurs tourangeaux. "Dans le vestiaire, il y avait des personnes contentes du match fait, sans aucun regret, face à une ligue 1, mais il y avait aussi de la déception sur les visages, car on est tous des compétiteurs.

Arrivés aux tirs aux buts après 120 minutes de jeu, forcément, on veut gagner" Rémy Descamps

Et il faut souhaiter que ces 120 minutes n'auront pas trop fatigués les tourangeaux, car ils rejouent dès après-demain en championnat. Un déplacement périlleux, à Ajaccio, dans l'optique du maintien en ligue 2, dernier objectif de la saison pour les tourangeaux.