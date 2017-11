Le Tours Football Club en quête de points chez l'avant-dernier de ligue 2, à Quevilly

Le Tours Football Club se déplace en banlieue de Rouen, à Quevilly, ce soir, à l'occasion de la 17ème journée de ligue 2. Les deux équipes ont un point commun : elles réalisent, l'une et l'autre, un des pires démarrages de l'histoire de la ligue 2.

Tours a cinq points après 16 journées, et Quevilly fait à peine mieux, avec huit points. Autrement dit, si le TFC l'emporte, ce soir, il reviendra à la hauteur de l'avant-dernier du championnat de ligue 2. Ce serait toujours ça de pris, dans l'optique d'un maintien qui semble de plus en plus improbable. En fait, ce soir, tout le monde joue gros, selon Jorge Costa, l'entraîneur du TFC

"La pression n'est pas seulement pour nous, elle est pour les deux équipes, on va partager ça. Ils ne sont pas dans la même situation que nous, ils sont meilleurs, mais pour eux aussi c'est très important de prendre des points"

Arrivé à Tours il y a moins d'une semaine, Jorge Costa a déjà constaté ce qui ne va pas : les erreurs, trop nombreuses, et qui coûtent cher, et puis le manque de confiance, inévitable quand on n'a gagné qu'un match sur 16. Un résultat qui reflète mal la valeur de cette équipe, selon Gauthier Hein, milieu de terrain du TFC

"Vendredi dernier, il ne manquait pas grand chose, on aurait peut-être mérité mieux, mais la réussite n'est pas souvent de notre côté. Il faut persévérer. Si on fait des efforts et qu'on continue à se battre pour l'équipe et pour nos partenaires, ça va bien finir par tourner"

Depuis le début de ce championnat, Tours a marqué 9 buts, et en a encaissé 31