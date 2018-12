Le Tours Football Club et son entraîneur se séparent à l'amiable

"René Lobello s’est investi totalement dans le projet et la mission qui lui ont été confiés, mais malheureusement les résultats actuels ne sont pas à la hauteur de ceux espérés" écrit le président du Tours Football Club. Jean-Marc Ettori promet la nomination d'un nouvel entraîneur pour bientôt.

Ce n'est pas vraiment une surprise : le Tours Football Club se sépare de son entraîneur. Le TFC a diffusé dimanche 23 décembre sur son site internet un communiqué de son président. Jean-Marc Ettori y écrit que le club et René Lobello ont décidé d'un commun accord de mettre fin à une collaboration entamée en juin dernier. Le TFC n'a pas remporté la moindre victoire à domicile, en 17 matchs de national. Après une nouvelle défaite à domicile, l'avant-veille, contre Lyon La Duchère, les ciels et noirs sont englués à la 16ème place du classement.

Visiblement, la séparation d'avec l'entraîneur se fait tout de même en bon terme puisque Jean-Marc Ettori souligne que René Lobello s'est investi totalement dans le projet et la mission qui lui avaient été confiés, même si les résultats n'ont pas été à la hauteur. Le président du TFC le remercie pour le travail fourni et lui souhaite le meilleur pour la suite. Jean-Marc Ettori promet aussi des modifications dans l'effectif actuel, et l'arrivée d'un nouvel entraîneur dans les jours qui viennent.