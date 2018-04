Indre-et-Loire

Rattraper 10 points de retard sur le barragiste, quand il n'y a plus que 15 points à prendre, dans le meilleur des cas, c'est une situation qui peut sembler désespéree. Même si l'entraîneur, Jorge Costa, affirme vouloir y croire jusqu'au bout, on le sentait dépité à la fin de la rencontre : "Désolé, ça n'était pas un beau match pour les deux équipes. Ca peut peut-être s'expliquer par la qualité de Châteauroux, qui a une bonne agressivité. Nous, _on a de bons joueurs, avec des qualités techniques, mais il nous a manqué des joueurs athlétiques, et de l'agressivité_. On a perdu presque tous les duels".

Jonathan Gradit, le latéral droit du Tours Football Club, ne cachait pas non plus sa déception après ce derby perdu : "Je suis abattu parce qu'on avait à coeur de faire mieux. _Ca fait cinq ans que je suis ici, et la situation actuelle du club me fait de la peine, pour moi et pour le public qui est toujours là_. Il reste cinq journées, on va les jouer à fond, vous pouvez compter sur nous et sur moi, mais il ne faut pas se cacher que notre situation est très très compliquée".

Après cette victoire, la Berrichonne est remontée à la 6ème place de ligue 2, tandis que le TFC reste lanterne rouge, avec toujours 10 points de retard sur le 18ème, qui sera barragiste. Lors de la 34ème journée, vendredi prochain, Tours ira en Corse rencontrer le Gazélec Ajaccio, un autre mal-classé.