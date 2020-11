Football : Le transfert de Kondogbia va encore rapporter de l'argent au RC Lens

Au même titre que Raphaël Varane ou Gaël Kakuta, Geoffrey Kondogbia était l'une des "pépites" de la Gaillette, le centre d'entraînement et de formation du RC Lens. Le milieu de terrain né à Nemours et arrivé dans le Pas-de-Calais en 2004 était parti en 2012 au FC Séville pour un chèque de 4 millions d'euros mais il n'en finit plus de rapporter de l'argent à son club formateur. Son transfert de Valence vers l'Atletico Madrid officialisé ce mardi, devrait permettre au RC Lens de toucher une indemnité de 525.000€.

3,5% du montant du transfert pour les Sang et Or

"C'est une bonne nouvelle, une fierté" réagit le RC Lens puisque le club "est récompensé des efforts qu'il entreprend depuis des années pour la formation". Lens a déjà touché des indemnités de formation lors des transferts précédents du milieu de terrain international centrafricain à Monaco, l'Inter Milan ou Valence.

La contribution se calcule sur les années de formation du joueur entre sa 12ème et sa 23ème année. Geoffrey Kondogbia était à Lens de 12 à 20 ans, et avec un changement de règlement récent, les Sang-et-or peuvent donc prétendre à une indemnité de 3,5% du transfert global de Kondogbia, 27 ans, qui s'élève selon les sources à 15 millions d'€ soit 525.000€. Une bonne nouvelle pour les Artésiens frappés comme les autres clubs de Ligue 1 par l'interdiction d'accueillir les supporters et donc d'engranger des recettes. Lens a d'ailleurs décidé de mettre une partie de ses employés au chômage partiel.