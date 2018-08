Saint-Étienne, France

Le feuilleton Rémy Cabella commence à faire tourner les têtes. A tel point que certains pensent l'avoir aperçu ce lundi à Saint-Etienne. D'autres disent avoir vu sa voiture. De source proche du dossier, le milieu de terrain de l'OM ne se serait pas rendu dans le Forez. D'ailleurs, la piste semble s'être rafraîchie ces dernières heures.

Le prix du transfert toujours en question

L'OM a acheté le milieu de terrain neuf millions d'euros à Newcastle il y a trois ans. Marseille, qui a retrouvé Lucas Ocampos et Florian Thauvin de retour de blessure, ne compte plus sur Rémy Cabella. Et surtout, le milieu de terrain a fait part de sa volonté de retrouver les Verts. Mais les dirigeants marseillais ne veulent pas perdre d'argent à la revente et demandaient dix millions d'euros.

Un départ de Beric n'est pas impossible

Initialement, les dirigeants stéphanois ont eux proposé six millions d'euros. Ils ne veulent payer le prix fort pour Cabella. Ils ont déjà sorti le chéquier pour attirer l'International tunisien Wahbi Khazri. Parallèlement, des départs en prêt ont été conclus (Lacroix, Tannane) pour dégager des fonds. D'autres sont évoqués. Celui du défenseur Cheikh M'Bengue, et même de l'attaquant slovène Robert Beric.