Voilà près de deux mois que le feuilleton tient en haleine tout le peuple vert. Il pourrait enfin trouver son dénouement en début de semaine. Depuis plusieurs jours, les présidents des clubs, Roland Romeyer pour l'ASSE et Jacques-Henry Eyraud pour l'OM, se parlent presque quotidiennement au téléphone.

Entre six et dix millions d'euros

Mais la partie de poker menteur continue. De source proche du dossier, Marseille, qui a acheté le joueur 9,2 millions d'euros il y a trois ans, ne veut pas perdre d'argent à la revente et a donc estimé le prix du milieu de terrain à dix millions d'euros. De son coté, l'ASSE propose six millions d'euros pour s'attacher les services de Rémy Cabella, sous contrat avec l'OM jusqu'en 2020.

Cabella ne veut plus de l'OM

Coup de tonnerre. A la veille de la première journée de Ligue 1, jeudi, Rémy Cabella, qui avait fait savoir à l'entraineur de l'OM, Rudy Garcia, qu'il ne voulait plus jouer pour l'OM, obtient gain de cause et n'est pas retenu pour la réception de Toulouse. Tout en sachant que, comme Saint-Etienne, Marseille a besoin de vendre pour pouvoir, par la suite, se renforcer.

NKoudou, l'autre piste des Verts

A la demande du coach de l'ASSE, Jean-Louis Gasset, les dirigeants stéphanois explorent d'autres pistes pour renforcer le secteur offensif. Si plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours, la piste la plus sérieuse conduit à George-Kévin NKoudou. Prêté en début d'année déjà à Burnley, l'ailier français de Tottenham intéresse Saint-Etienne.

D'autant que, parallèlement, le club continue de récupérer de la masse salariale avec les prêts du défenseur Léo Lacroix à Hambourg, et de l'attaquant Oussama Tannane à Utrecht aux Pays Bas. L'ASSE espère aussi prêter son défenseur Cheikh M'Bengue d'ici le 31 août, date de fermeture du marché des transferts.