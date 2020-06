Le triathlon de la Baule prévu en septembre est annulé

Encore un événement sportif annulé en Loire-Atlantique à cause du Covid-19. Cette fois-ci, il s'agit du triathlon de la Baule prévu le 12 et 13 septembre prochain. 7.000 participants étaient attendus.

La crise sanitaire actuelle touche de plein fouet les événements sportifs prévus en Loire-Atlantique et en Vendée. Après les Foulées du Tram et le Tour de Vendée cycliste, c'est autour du triathlon de la Baule d'être annulé. La 33e édition était prévue le 12 et 13 septembre prochain. "Les conditions ne sont pas réunies pour assurer la santé des athlètes et des bénévoles" affirme le comité d'organisation.

Fondée en 1988, le triathlon de la Baule est l'un des plus réputées en France. Il devait accueillir cette année 7.000 participants et 70.000 spectateurs.