Le tribunal administratif de Lyon rejette aussi la demande d'appel de l'ANS pour les supporteurs de Saint-Etienne

Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de l'Association Nationale des Supporteurs (l'ANS), dont font partie les Green Angels, et qui plaidait pour que les supporteurs stéphanois puissent aller ce vendredi au Groupama Stadium de Lyon pour le derby.

Dans son communiqué, la justice explique cette décision notamment "en raison de l'indisponibilité des forces de l'ordre, mobilisées à la sécurité des gilets jaunes". Avant de préciser : "compte tenu du caractère particulier du match en cause, opposant deux équipes marquées par un fort antagonisme, et alors que des groupes de supporteurs du club de Saint‑Étienne se sont singularisés de manière récurrente et jusque dans la période très récente par des comportements violents".

Pourtant, le club avait le club avait envoyé Samuel Rustem son responsable de la sécurité, à l'audience. Il a même pris la parole pour appuyer la démarche de l'ANS. Le club s'engageait à aider à l'encadrement du déplacement des supporteurs et notamment à déployer un nombre important de stadiers dans les bus ou dans le parcage.

L'association Nationale des Supporteurs a déjà annoncé qu'elle allait faire appel devant le Conseil d'Etat, qui devrait rendre une décision sous 48h. Par ailleurs, l'ASSE n'est toujours pas passée devant la commission d'appel de la FFF, qui doit se prononcer sur la décision prise par la commission de discipline de fermer le parcage pour un match suite à l'utilisation d'engins pyrotechniques à Nîmes (1-1) le 26 octobre dernier.