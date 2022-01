Le trophée de la Coupe de France de football exposé à Bergerac avant le match contre Saint-Etienne

Les Bergeracois vont pouvoir, sinon toucher, au moins prendre des selfies avec le trophée de la Coupe de France. Le Bergerac Périgord Football Club joue dimanche 30 janvier un huitième de finale historique contre l'AS Saint-Etienne. Le match se jouera à Périgueux, mais le trophée de la coupe sera exposé le jeudi 27 ou vendredi 28, juste avant le match, au magasin Intermarché de Creysse, selon les informations de France Bleu Périgord.

Photos et rencontre avec les joueurs

La coupe argentée sera exposé pendant trois heures, en présence des joueurs de l'effectif bergeracois qui pourront échanger avec le public. C'est parce que Bergerac est le petit poucet de la compétition que le club a l'occasion de recevoir la visite du trophée, comme c'est le cas chaque année avec les petites équipes qui vivent une épopée dans la compétition.

Même si on se délocalise à Périgueux pour le match, on veut que ce soit quand même une fête à Bergerac

Le directeur du BPFC Paul Fauvel le voit comme un cadeau pour les Bergeracois : "On pourra prendre des photos avec le trophée, et les joueurs se verront remettre les maillots du match contre Saint-Etienne. Même si on se délocalise à Périgueux pour le match, on veut que ce soit quand même une fête à Bergerac, parce que c'est chez nous qu'on a vécu cette épopée contre Metz puis contre Créteil".

La billetterie ouvre progressivement

La billetterie du match ouvre ce lundi matin, mais seulement pour les sponsors, les abonnés et les licenciés du club.Pour les autres ce sera à partir de mercredi normalement, si le club reçoit les places à temps. D'abord seulement des places couplées à un abonnement jusqu'à la fin de saison, entre 50€ et 70€, ensuite des places juste pour le match de Saint-Etienne seront mises en vente plus tard.

Les ventes se font uniquement dans un premier temps à la FNAC de Bergerac, ensuite des points de ventes pourront être installés à Périgueux.