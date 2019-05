VIDÉO - Football : le trophée de la Coupe du monde féminine à Reims ce jeudi

Reims, France

L'apercevoir, le voir, se prendre en photo avec, mais pas le toucher : voilà ce qui est proposé aux Rémois ce jeudi avec le trophée de la Coupe du monde féminine 2019. Pas le toucher, un privilège réservé aux chefs d'Etat et aux vainqueurs de l'épreuve. Même la bénévole de la FIFA chargée d'apporter la coupe, dans une valise sécurisée, a dû mettre des gants.

A #Reims, la coupe du monde feminie est arrivée au stade Delaune !

Elle y est exposée jusqu'à 19h.#FIFAWWC#TrophyTourpic.twitter.com/jTE9pNCINM — Thomas Coignac (@ThomasCoignac) May 16, 2019

Un trophée qui voyage en train, entre toutes les villes hôtes de la Coupe du monde (Lyon, Paris, Nice, Rennes, Montpellier, Le Havre, Valenciennes, Reims, Grenoble). Et donc, dès 11h ce jeudi, et l'arrivée du trophée au bord de la pelouse du stade Auguste-Delaune, les curieux se sont pressés pour prendre en photo ce trophée de 47 centimètres de haut, et 4,6 kg conçu par un designer italien, en bronze plaqué or. "_Ce n'est pas de l'or, c'est dommage,_en sourit Moncef. Sinon je serais bien reparti avec un petit bout". A côté, sa femme Catherine, ne voit dans cette Coupe du monde "que du positif, pour les commerçants, les professionnels du tourisme..."

Tous y sont allés de leur petite photo avec le trophée. © Radio France - Thomas Coignac

Maillot de l'équipe de France sur le dos, et casquette du Stade de Reims sur la tête, Jules, bénévole pour l'événement est ravi de voir la coupe du monde dans le stade de son club de cœur. "On veut accueillir tous ces étrangers, leur faire découvrir notre belle ville de Reims". "On a voulu notre photo avec le trophée, sourient Karine et Emilie. C'est magique, c'est même intimidant. On a hâte que ça commence !"

Et ça commencera le 7 juin, avec le match d'ouverture France - Corée du Sud au Parc des Princes. Le stade Auguste-Delaune, lui accueillera six matchs :

Norvège - Nigeria (groupe A), le 8 juin à 21h

Etats-Unis - Thaïlande (groupe F), le 11 juin à 21h

Jamaïque - Italie (groupe C), le 14 juin à 21h

Corée du Sud - Norvège (groupe A), le 17 juin à 21h

Pays-Bas - Canada (groupe E), le 20 juin à 21h

Un huitième de finale , le 24 juin à 18h