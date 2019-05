Le trophée de la Coupe du monde féminine de football arrive à Nice !

Nice, France

Après un périple dans les 24 pays participants à la Coupe du monde féminine de football, le trophée parcourt la France et les villes hôtes. Après Paris, Le Havre, Reims, Valenciennes, Rennes, Grenoble et Montpellier, c'est au tour de Nice d'accueillir ce jeudi le trophée du mondial avant le début du tournoi le 7 juin. C'est le "Trophy Tour". Le trophée sera d'abord présenté aux enfants de l'école de Saint-Pierre-de-Féric avant d'être exposé aux yeux de tous sur le quai Rauba Capeu dès 12h30. Des animations sont organisées pour célébrer le passage du trophée : les enfants pourront s'essayer aux tirs au but et montrer leurs dessins réalisés dans le cadre "du grand concours des écoles" organisé par la FIFA. Pour l'occasion, un invité de marque sera également de la partie, il s'agit de l'ancien footballeur champion du monde, Youri Djorkaeff. Vous ne pourrez pas soulever le trophée d'or et de bronze de 47 centimètres et de 4,6 kilos, seulement l'admirer.

Pour rappel, Nice accueillera six matches de la Coupe du monde féminine de football, dont un huitième de finale (22 juin) et le match pour la troisième place (6 juillet).