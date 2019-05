Le trophée de la Coupe du Monde Féminine présenté à Montpellier

Montpellier, France

Sur la Place de la Comédie mercredi, un terrain de football gonflable attire les passants. La plupart est là par hasard, mais certains ont fait le déplacement exprès pour visiter ce village de la Coupe du Monde, installé pour faire connaître la compétition, qui s’apprête à débuter.

Émilie, une infirmière de 26 ans, amatrice de foot féminin, se réjouit de voir son sport connaître son moment de gloire. "C'est vraiment une bonne nouvelle, parce que ça reste encore difficile pour les joueuses. C'est dommage qu'on ne les voie pas plus, qu'elles ne puissent pas avoir la même carrière professionnelle que les hommes et qu'elles doivent avoir un double-métier. Elles n'arrivent pas à avoir assez d'argent, elles ne sont pas assez connues...j'espère que cette compétition va aider à changer les choses !"

Faire naître l'engouement dans la population

Dans ses mains, la jeune femme serre un album Panini des joueuses de cette Coupe du Monde 2019, offert par des membres du comité d’organisation. Ils distribuent également bracelets, magnets et tatoo à l’effigie d’Ettie, la mascotte du tournoi. Avec des jeux et des ateliers, ils en profitent aussi pour sensibiliser les visiteurs aux stéréotypes sur les femmes dans le sport.

Un message également porté par le champion du Monde 98 Frank Leboeuf, qui a fait le voyage à Montpellier. "Venez voir le football féminin ! Arrêtez de le comparer au football masculin ! _C'est quelque chose de différent, c'est beau_, s’enthousiasme l'ancien défenseur. À fond derrière les Bleues, il veut convaincre la population de s'y intéresser. Il y a une symbolique forte : on a joué notre première coupe du monde à la maison et on l'a gagnée en 98. Pas beaucoup de gens croyaient en notre victoire, c'est le public qui nous a fait gagner. On a senti qu'on était 12 sur le terrain. Il faudra que le public fasse la même chose avec les filles."

Les plus jeunes eux, sont déjà convaincus. À 14 ans, Élian et ses copains regardent régulièrement des matchs de football féminin. Il y a quelques semaines, ils ont suivi avec attention le parcours de l’Olympique Lyonnais jusqu’en finale de la Ligue de Champions féminin. "Je compte regarde tous les matchs que je peux voir, explique le collégien. J'adore le foot, que ce soit les garçons ou les filles. Il n'y a pas vraiment de différences, c'est aussi agréable à regarder. Et la France, on a quand même une très bonne équipe, je pense vraiment qu'on a nos chances."

Malgré l’énergie déployée par le comité d’organisation, les ventes de places restent pour l’instant timides à Montpellier. Seuls un tiers des billets ont été vendus pour les cinq matchs prévus à la Mosson.