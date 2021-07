Le Trophée des champions entre le LOSC et le PSG affiche complet

Dimanche à 20 heures, les joueurs du PSG et du LOSC vont évoluer dans un stade plein. Un véritable petit événement pour des clubs français qui jouent dans des stades vides depuis maintenant un an et demi à cause de la crise sanitaire.

La saison qui débute va voir le public revenir progressivement dans les stades de l'hexagone mais pour le trophée des champions qui se joue à Tel Aviv en Israël pas de jauge dans les stades. Les Lillois et Parisiens vont donc jouer devant plus de 29 000 spectateurs au Bloomfield Stadium. Tous les billets ont été vendus pour cette rencontre entre le vainqueur du championnat de France et le gagnant de la coupe de France.

À l'applaudimètre, le Paris-Saint-Germain risque de l'emporter car une grosse communauté de fans du club de la capitale est présente à Tel Aviv.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lille - PSG, match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris dès 19h30 avec notre duo Eric Rabesandratana et Bruno Salomon. Coup d'envoi à 20h .