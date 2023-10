Le Trophée des champions entre le TFC et le PSG devrait se jouer en Arabie Saoudite

On savait que le Trophée des champions, entre le vainqueur du championnat et celui de la Coupe de France, aurait lieu en janvier. Traditionnellement à l'étranger, ce sont les pays du Moyen-Orient qui tiennent la corde. La rencontre entre le TFC et le PSG aura lieu en Arabie Saoudite, selon L'Équipe.