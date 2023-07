Le Trophée des Normands UJSF entre Le Havre et le SM Caen fait son retour après quatre ans d'absence

Le trophée des Normands oppose depuis 2006 en match de préparation le SM Caen au Havre AC pour se disputer la fameuse suprématie normande.

Mais après **une dernière édition remportée en 2019 par les footballeurs caennais (2-0), le COVID puis des difficultés d'organisation (Pelouses, accords des clubs... ) avait mis le Trophée en sommeil.

Une édition s'est bien tenue l'an passé mais à huis-clos et entre Le Havre et Quevilly Rouen Métropole. Le SM Caen avait décliné l'invitation.

La 15e édition se déroulera donc le 19 juillet à Vire à 18h30. "C'est vrai que ce rendez-vous manquait**,** explique Jean-Louis Garros, le président de l'UJSF Normandie (Union des Journalistes de Sport en France). Parce qu'il permet au public de venir découvrir les nouvelles recrues. Cela permet également pour les coachs d'établir des équipes presque type. C'est aussi vecteur de communication car cela permet à des publics qui n'en ont pas l'habitude de rencontrer des joueurs professionnels et parfois même d'avoir des autographes."

C'est le club de l'AF Virois, fraîchement promu en N2 , qui assurera le soutien logistique nécessaire à l'organisation de la rencontre et à l'accueil de près de 2000 spectateurs.

"C'est une tradition pour l'AF Virois de recevoir un match de préparation, très souvent avec nos amis du SM Caen , souligne le président virois Christophe Lecuyer. On a déjà eu l'occasion de recevoir et d'organiser ce trophée des Normands avec l'UJSF Normandie. C'est un match qui est plus forcément qu'un match de préparation parce que l'on sait que derrière il y a cette notion de derby, de rivalité régionale même si elle est très amicale. Et puis ce sera un match particulier cette année à plus d'un titre parce que ce sera le premier match de Jean-Marc Furlan à la tête du SM Caen et parce que c'est une saison qui est marquée par le retour en Ligue 1 de cette équipe du Havre qui va disputer ce match de préparation ici à Vire-Normandie."

Près de 2000 billets seront mis en vente à la boutique du SM Caen, sur cinq points de vente à Vire (Intermarché, Intersport, Espace Culturel Leclerc, Bar Le Derby, Club house de l’AF Virois) et à Condé-sur-Noireau (Bar Le Longchamp)

Aucun point de vente n'est prévu en Seine-Maritime mais les places pourront être achetées au Stade Pierre-Compte le jour de la rencontre. Les tarifs seront compris entre 7 (bord de terrain) , 10 (places assises) et 15 euros (Honneur). Le tarif sera de trois euros pour les enfants de moins de douze ans (Bord de terrain).