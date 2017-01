Le Tulliste Laurent Koscielny prolonge à Arsenal

Le défenseur Corrézien vient de parapher un nouveau contrat "longue durée" avec le club de Londres, où il est arrivé en 2010.

Laurent Koscielny poursuit l'aventure en Angleterre ! Agé de 31 ans et né à Tulle, il vient de prolonger son contrat avec le club d'Arsenal où il a posé ses valises en 2010. Un contrat "longue durée" disent les Gunners, alors Laurent Koscielny précise sur le réseau social Twitter que ce sera jusqu'en 2020.

I'm pleased to announce you that i extend my adventure with Arsenal until 2020. #WeAreTheArsenal @Arsenal pic.twitter.com/RCTKqRO7aG