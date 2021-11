Le Variétés club de France s'impose largement face aux anciens du FC Sète et du MHSC

Le Variétés, qui regroupe de grandes figures du football tricolore, était au Stade Louis Michel, ce mercredi, et a battu des anciens du FC Sète et de la Paillade (3-10). Match caritatif qui a surtout permis de récolter 20.000 euros pour les Pièces Jaunes, devant près de 8.000 spectateurs.

A l'occasion du 2387ème match de l'histoire du Variétés club de France, Didier Deschamps et ses partenaires n'ont laissé aucune chance à Vitorino Hilton, Souleymane Camara ou encore Geoffrey Dernis, ce mercredi, dans le Stade Louis Michel de Sète. Rapidement menés (4-0 après 23 minutes), les locaux n'ont jamais pu revenir dans le match. Il faut dire que l'objectif, les concernant, était surtout d'offrir du temps de jeu à un maximum de monde, parmi la trentaine de footballeurs et de footballeuses à disposition.

Le sélectionneur des Bleus, qui avait voyagé la nuit précédent la rencontre après son succès en Finlande avec l'équipe de France, a quant à lui joué quasiment tout le match, et montré qu'il avait de beaux restes, aux côtés de plusieurs figures du football tricolore qui n'en n'ont pas moins : Alain Giresse, Benoît Cheyrou, Jean-Michel Guédé, Christophe Pignol, Christian Karembeu, Laure Boulleau, Mathieu Bodmer, Steve Savidan, Yohan Cabaye, Nicolas Douchez, Rudi Garcia, mais aussi Sonny Anderson et Robert Pirès, tous les deux auteurs d'un quadruplé.

La formation pilotée pour l'occasion par Gilles Beaumian, ex entraîneur de Sète aujourd'hui en charge de la préformation au MHSC, n'a donc pas fait le poids, mais peu importe. La victoire de tous se trouvait ailleurs : le plaisir d'avoir donné du bonheur au public et la satisfaction d'avoir oeuvré pour la bonne cause.

La délégation du Variétés Club de France a joué le jeu et pris du temps pour signer des autographes, offrir des cadeaux et poser pour des photos, avec les fans, jeunes et moins jeunes, présents pour ce grand événement, voulu et en partie organisé par Jean-François Gambetti, président du FC Sète. Les couloirs comme les abords de l'enceinte étaient noirs de monde, pour accueillir et saluer les joueurs, au moment de leur départ. Une ambiance extraordinaire et des souvenirs plein la tête.

REACTIONS

Le manager général du Variétés club de France, Jacques Vendroux, était très heureux à l'issue de la rencontre.

Jacques Vendroux : "Il n'y a pas que Mbappé qui met des quadruplés" Copier

Souleymane Camara, ancien attaquant de la Paillade, heureux d'avoir marqué, sur une passe de Geoffrey Dernis, et d'avoir participé à cette grande fête.

Souleymane Camara : "Je suis content de marquer, mais on a surtout pris du plaisir" Copier

Yohan Cabaye, trois fois champion de France avec Lille et le PSG, disputait son premier match avec le Variétés club de France. Très content de cette première.

Yohan Cabaye : "Une bonne première expérience, un grand honneur" Copier

Mathieu Bodmer, heureux d'être à Sète et de participer au match.

Mathieu Bodmer : "Dès que je suis avec mes potes et que je joue au foot, ça me fait plaisir" Copier

Vitorino Hilton retrouvait son partenaire Souleymane Camara, alors que les deux joueurs ont récemment stoppé leur carrière au MSHC. Et le brésilien a rendu un très bel hommage à son ancien coéquipier.

Vitorino Hilton : "Très fier de pouvoir dire que j'ai joué avec Souleymane Camara" Copier

Laure Boulleau, comme d'autres de ses coéquipiers, s'est particulièrement distinguée.

Laure Boulleau : "Je suis comme un enfant" Copier