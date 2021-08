Le stade Vélodrome va accueillir 50.000 spectateurs pour OM-Bordeaux

50.000 personnes au stade Vélodrome, cela fait près d'un an et demi que ce n'était pas arrivé, en raison de la pandémie de Covid-19. Mais ce sera l'objectif pour la rencontre OM-Bordeaux en Ligue 1, dimanche 15 août. Une jauge énorme, unique en France et rare en Europe, rendue possible grâce au pass sanitaire et au port du masque.

"On a fait part au préfet de notre souhait d'avoir 50.000 personnes contre Bordeaux. Il a accepté. Alors, oui, c'est énorme dans le contexte actuel. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a eu une stratégie depuis plusieurs semaines déjà de montée en puissance. On n'a pas décidé de passer de zéro à 50.000 en deux jours", explique Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l'OM.

Samedi dernier, le 31 juillet, la jauge était de 30.000 personnes pour le match amical face à Villareal. 150 personnes étaient déployées pour contrôler le pass sanitaire. "Cela s'est extrêmement bien passé, les gens sont arrivés en avance. Maintenant, on sait qu'on peut monter en puissance", assure Jacques Cardoze.

Des interrogations en pleine recrudescence du coronavirus

50.000 spectateurs réunis en un même lieu, au moment où le plan blanc est activé en région PACA et où les hospitalisations augmentent, cela pose question. "On a mis toutes les dispositions nécessaires en place. D'abord, il y a énormément de couloirs. Il y a énormément de personnel, donc les gens ne sont pas censés se croiser. Les gens doivent porter le masque à l'intérieur, consigne de la préfecture, mais chacun doit comprendre que c'est important", poursuit le directeur de la communication.

Du côté des supporters, cette jauge est forcément une bonne nouvelle. Christian Cataldo, le président des Dodgers, sent déjà un engouement chez ses adhérents. "Faire un test ou se faire vacciner, c'est un moindre sacrifice pour voir son équipe évoluer et reprendre les joies du Vélodrome : chanter, danser, applaudir, tout ce qui fait la vie d'un supporter".

35 millions d'euros de manque à gagner

Sans billetterie, la saison dernière, le manque à gagner était de 35 millions d'euros pour l'Olympique de Marseille. "L'économie doit repartir, on a évidemment besoin de cette billetterie. Mais ce n'est pas qu'un enjeu financier, c'est aussi un enjeu psychologique. L'OM est un vecteur social important. On ne veut pas créer de frustration, on veut créer du bonheur", conclut Jacques Cardoze.

L'OM va donc pouvoir remplir son stade Vélodrome presque en totalité d'ici la fin du mois avec 50.000 spectateurs attendus dans 10 jours pour la réception de Bordeaux, et 60.000 (sur 67.000) pour l'affiche face à Saint-Étienne.