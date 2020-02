Le village OGC Nice sous la neige à Auron

Après les températures printanières à Valberg la semaine dernière, le village OGC Nice s'est installé dans une toute autre ambiance ce jeudi à Auron. Sous de gros flocons collants, les supporters du Gym ont pu profiter des animations et rencontrer Dante et Dolberg. Rafraîchissant !

"On n'a pas trop le droit malheureusement, mais ça donne envie !" Le Brésilien Dante aurait bien chausser les skis ce jeudi à Auron, après avoir signé des centaines d'autographes aux côtés du Danois Kasper Dolberg. Sous le chapiteau rouge et noir, les deux joueurs du Gym ont vu tomber les flocons tout l'après-midi. Mais les Aiglons n'ont pas le droit de pratiquer d'activités à risque, et le ski en fait partie. Pas les batailles de boules de neige ! "Je ne dis rien à Kasper mais je vais lui en envoyer une dans sa coupe blonde, il ne va pas la voir venir," sourit Dante le malicieux.

"ça faisait un moment que je n'avais pas vu la neige !" Dante Copier

Plus d'un millier de supporters sont venus profiter des animations et faire signer photos, maillots et drapeaux à l'occasion de cette 2e étape du village OGC Nice cet hiver, après Valberg la semaine dernière. "Malgré la saison moyenne, on est ravi de les voir," affirme un père de famille. "On va leur dire de se bouger un peu," glisse un jeune supporter, qui fera quand même signer son maillot rouge et noir. Le président Jean-Pierre Rivère également était bien présent, doudoune orange sur le dos. "C'est bien de se délocaliser et d'aller voir nos supporters. Je trouve que ce "village" est magnifique. Je salue vraiment le travail de nos équipes qui veulent donner du bonheur aux gens. Et là sous la neige ça a beaucoup de charme."

Il est tombé une dizaine de centimètres ce jeudi à Auron

C'est vrai que cette neige était très attendue en stations. Notamment à Auron où elle n'était pas tombée depuis plus d'un mois. Les températures printanières avaient fait fondre le manteau neigeux et la dizaine de centimètres tombés ce jeudi vont faire du bien, surtout en cette période de vacances scolaires.