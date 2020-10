Leader invaincu de L1, le LOSC peut-il inquiéter le PSG ?

Le LOSC a offert à la Ligue 1 et à ses supporters une nouvelle démonstration de force. Cette équipe emmenée par le duo offensif Yilmaz-Bamba et protégée par une défense de fer est clairement aujourd'hui l'équipe du championnat la plus impressionnante avec le PSG.

Jamais mené encore cette saison

L'une des forces du collectif lillois c'est d'avoir un quintette défensif, Maignan Celik Fonte Botman Bradaric, qui n'a encaissé que 2 buts en 7 rencontres, et à chaque fois sur coup de pied arrêté, contre Rennes lors de la 1ère journée et à Marseille lors de la 4ème journée. Le LOSC est la seule équipe des 5 championnats majeurs à avoir réalisé 10 clean sheet en 2020, en ayant joué 16 matches de L1.

6 buts pour le duo Yilmaz-Bamba

Acheté 30 ME, l'attaquant canadien, Jonathan David n'a toujours pas inscrit le moindre but, mais ce n'est pas un souci pour Christophe Galtier. Il peut s'appuyer sur un duo Yilmaz Bamba déjà auteur de 6 buts et de 5 passes décisives. Le turc, au point physiquement depuis plusieurs matches, a très vite compris ses nouveaux coéquipiers. A ses côtés, Jonathan Bamba, avec 3 buts et 4 passes en 7 matches, a déjà de meilleures statistiques que celles de la saison dernière, 1 but et 5 passes, saison durant laquelle il avait joué 26 matches de L1.

Un tête à tête avec le PSG?

Christophe Galtier savoure ces instants mais refuse de s'emballer: "On est sur une très bonne dynamique depuis la 15ème journée de la saison dernière. On est dans la continuité de la fin du dernier championnat. Les principes sont les mêmes et l'effectif s'est étoffé. Je ne sais pas si nous resterons longtemps premiers, il faut donc en profiter."

l'entraîneur lillois ne le dira pas alors nous le dirons à sa place: Le LOSC est aujourd'hui avec le PSG le collectif le plus abouti de ce championnat. Actuellement, le club nordiste n'a rien à envier à des équipes comme Rennes Marseille Monaco Nice ou Lyon.

Si les coéquipiers de José Fonte ne perdent pas de points face à des adversaires à leur portée, ils pourront retrouver le PSG pour un choc les yeux dans les yeux le week-end du 19 décembre à Pierre Mauroy. Et sur un match face à la Neymar Company tout est envisageable.

En attendant Lille s'apprête à joueur deux rencontres face à 2 adversaires directs dans la course européenne, à Nice dimanche puis à domicile face à Lyon le 25 octobre.